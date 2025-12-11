Рейтинг@Mail.ru
04:20 11.12.2025 (обновлено: 05:29 11.12.2025)
СМИ: Мачадо приехала в Норвегию после церемонии вручения Нобелевской премии
СМИ: Мачадо приехала в Норвегию после церемонии вручения Нобелевской премии
СМИ: Мачадо приехала в Норвегию после церемонии вручения Нобелевской премии

Reuters: Мачадо приехала в Норвегию после церемонии вручения Нобелевской премии

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкГорода Мира. Осло
Города Мира. Осло. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии мира, венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо приехала в Норвегию, пропустив при этом церемонию вручения премии, передает агентство Рейтер.
"Мария Корина Мачадо прибыла в Норвегию в четверг", - говорится в публикации.
Ранее Норвежский Нобелевский институт сообщил об отмене запланированной на вторник пресс-конференции с Мачадо, передавало агентство Франс Пресс.
Нобелевская премия мира 2025 года присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Мачадо за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. Посол России в Норвегии Николай Корчунов ранее заявил РИА Новости, что решение Норвежского нобелевского комитета о вручении премии мира Мачадо является очередным вмешательством во внутренние дела Венесуэлы.
Дочь венесуэльского политика Марии Корины Мачадо получает Нобелевскую премию мира от ее имени - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Нобелевскую премию мира вручили дочери не успевшей на церемонию Мачадо
10 декабря, 16:49
 
