"Согласие Зеленского провести выбора во время военного положения — уловка, чтобы и дальше продолжать летать по Европе на фотосессии со Стармером, Мерцем и другими, гарантируя таким образом потоки из "золотого денежного бочонка"", — написал он в соцсети X.

Ранее глава Белого дома сказал, что украинцы имеют право выбрать главу государства и сейчас для этого самое время. По его словам, украинские власти используют военное положение как предлог, чтобы не проводить голосование. В феврале он назвал Зеленского "диктатором без выборов", заявив, что его рейтинг опустился до четырех процентов.