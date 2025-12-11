МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский выразил готовность провести выборы на Украине только ради сохранения финансовой помощи от Европы, заявил британский дипломат Иан Прауд.
«
"Согласие Зеленского провести выбора во время военного положения — уловка, чтобы и дальше продолжать летать по Европе на фотосессии со Стармером, Мерцем и другими, гарантируя таким образом потоки из "золотого денежного бочонка"", — написал он в соцсети X.
Прауд подчеркнул, что организация выборов на Украине после завершения конфликта не будет выгодным для Зеленского, поскольку прекращение боевых действий потребуют тяжелых уступок со стороны Киева, которые погубят политическую карьеру главы режима.
Во вторник Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине выразил готовность изменить ради этого законодательство.
Ранее глава Белого дома сказал, что украинцы имеют право выбрать главу государства и сейчас для этого самое время. По его словам, украинские власти используют военное положение как предлог, чтобы не проводить голосование. В феврале он назвал Зеленского "диктатором без выборов", заявив, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
Глава киевского режима не раз называл проведение выборов на Украине невозможным согласно действующему законодательству. Тем временем срок его президентских полномочий истек 20 мая 2024 года, а новые выборы не проводили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.