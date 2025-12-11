В Якутии возбудили дело после гибели пяти человек при пожаре

«

"Центральным межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Саха (Якутия)… возбуждено уголовное дело по признакам… (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным следствия, утром 11 декабря в частном домовладении, расположенном на улице Хангаласская села Октемцы, произошло возгорание, в результате которого погибли двое детей 2024 и 2021 годов рождения и трое взрослых, проживавших в доме", - рассказали в пресс-службе.