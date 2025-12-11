Рейтинг@Mail.ru
В Якутии возбудили дело после гибели пяти человек при пожаре - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 11.12.2025 (обновлено: 13:27 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/pozhar-2061357404.html
В Якутии возбудили дело после гибели пяти человек при пожаре
В Якутии возбудили дело после гибели пяти человек при пожаре - РИА Новости, 11.12.2025
В Якутии возбудили дело после гибели пяти человек при пожаре
Уголовное дело возбуждено в Якутии после гибели двух детей и троих взрослых при пожаре в частном доме в селе Октемцы Хангаласского района Якутии, сообщила... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T13:24:00+03:00
2025-12-11T13:27:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061359132_0:246:980:797_1920x0_80_0_0_957fcbb39af09cd2fb83d665b863ac02.jpg
https://ria.ru/20251115/pozhar-2055124502.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061359132_0:99:980:834_1920x0_80_0_0_4b12de936092addede6f64fa3764be49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Якутии возбудили дело после гибели пяти человек при пожаре

В Якутии возбудили дело после гибели пяти человек при пожаре в селе Октемцы

© Фото : СУ СК России по Республике Саха (Якутия)Сотрудник СК на месте пожара в селе Октемцы, Якутия
Сотрудник СК на месте пожара в селе Октемцы, Якутия - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
Сотрудник СК на месте пожара в селе Октемцы, Якутия
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯКУТСК, 11 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Якутии после гибели двух детей и троих взрослых при пожаре в частном доме в селе Октемцы Хангаласского района Якутии, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.
Ранее в ГУМЧС России по Якутии сообщали, что в четверг рано утром пожар в частном доме в селе Октемцы унес жизни пятерых человек, в том числе двух детей.
«
"Центральным межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Саха (Якутия)… возбуждено уголовное дело по признакам… (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным следствия, утром 11 декабря в частном домовладении, расположенном на улице Хангаласская села Октемцы, произошло возгорание, в результате которого погибли двое детей 2024 и 2021 годов рождения и трое взрослых, проживавших в доме", - рассказали в пресс-службе.
На месте происшествия следователи устанавливают причины гибели людей и обстоятельства произошедшего. Также они проводят допросы и иные необходимые следственные действия. "Ход расследования контролируется руководством следственного управления", - добавили в СК.
Последствия пожара в частном доме в Саратовской области. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
При пожаре в Саратовской области погибли четыре человека
15 ноября, 07:23
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала