В Якутии возбудили дело после гибели пяти человек при пожаре

ЯКУТСК, 11 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Якутии после гибели двух детей и троих взрослых при пожаре в частном доме в селе Октемцы Хангаласского района Якутии, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.
Ранее в ГУМЧС России по Якутии сообщали, что в четверг рано утром пожар в частном доме в селе Октемцы унес жизни пятерых человек, в том числе двух детей.
"Центральным межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Саха (Якутия)… возбуждено уголовное дело по признакам… (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным следствия, утром 11 декабря в частном домовладении, расположенном на улице Хангаласская села Октемцы, произошло возгорание, в результате которого погибли двое детей 2024 и 2021 годов рождения и трое взрослых, проживавших в доме", - рассказали в пресс-службе.
На месте происшествия следователи устанавливают причины гибели людей и обстоятельства произошедшего. Также они проводят допросы и иные необходимые следственные действия. "Ход расследования контролируется руководством следственного управления", - добавили в СК.
