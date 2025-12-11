Рейтинг@Mail.ru
03:11 11.12.2025
В Находке ликвидировали пожар на складе
В Находке ликвидировали пожар на складе
Пожар на складе в приморской Находке ликвидирован, пострадавших и погибших нет, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 11.12.2025
2025
В Находке ликвидировали пожар на складе

В Находке ликвидировали пожар на складе, пострадавших нет

Ликвидация пожара на складе в Находке Приморского края
Ликвидация пожара на складе в Находке Приморского края. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Пожар на складе в приморской Находке ликвидирован, пострадавших и погибших нет, сообщает ГУМЧС России по региону.
По данным ведомства, сообщение о возгорании склада на улице Береговая в приморской Находке поступило 10 декабря в 19.58 (12.58 мск). На момент прибытия пожарных горела крыша склада и шел густой черный дым. В тушении были задействованы семь единиц техники и 29 человек личного состава. Ранее спасатели сообщали, что пожар локализован на площади около 450 квадратных метров.
"В 03.50 пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара", - говорится в сообщении.
Как сообщает региональная прокуратура, пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в Находке на площади 450 квадратных метров.
Надзорный орган контролирует установление обстоятельств пожара и ход проведения доследственной проверки. Прокуратура также рассмотрит содержание здания и помещений, исправность противопожарных систем, наличие и состояние первичных средств пожаротушения, а также соответствия всей разрешительной документации.
