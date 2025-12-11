В Находке ликвидировали пожар на складе

По данным ведомства, сообщение о возгорании склада на улице Береговая в приморской Находке поступило 10 декабря в 19.58 (12.58 мск). На момент прибытия пожарных горела крыша склада и шел густой черный дым. В тушении были задействованы семь единиц техники и 29 человек личного состава. Ранее спасатели сообщали, что пожар локализован на площади около 450 квадратных метров.