В Находке ликвидировали пожар на складе
В Находке ликвидировали пожар на складе - РИА Новости, 11.12.2025
В Находке ликвидировали пожар на складе
Пожар на складе в приморской Находке ликвидирован, пострадавших и погибших нет, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T03:11:00+03:00
2025-12-11T03:11:00+03:00
2025-12-11T03:11:00+03:00
происшествия
находка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
находка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Находке ликвидировали пожар на складе
В Находке ликвидировали пожар на складе, пострадавших нет
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости.
Пожар на складе в приморской Находке ликвидирован, пострадавших и погибших нет, сообщает
ГУМЧС России по региону.
По данным ведомства, сообщение о возгорании склада на улице Береговая в приморской Находке поступило 10 декабря в 19.58 (12.58 мск). На момент прибытия пожарных горела крыша склада и шел густой черный дым. В тушении были задействованы семь единиц техники и 29 человек личного состава. Ранее спасатели сообщали, что пожар локализован на площади около 450 квадратных метров.
"В 03.50 пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара", - говорится в сообщении.
Как сообщает региональная прокуратура, пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в Находке на площади 450 квадратных метров.
Надзорный орган контролирует установление обстоятельств пожара и ход проведения доследственной проверки. Прокуратура также рассмотрит содержание здания и помещений, исправность противопожарных систем, наличие и состояние первичных средств пожаротушения, а также соответствия всей разрешительной документации.