Рейтинг@Mail.ru
КНДР внесет поправки в конституцию на съезде партии, считает эксперт - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/popravki-2061452406.html
КНДР внесет поправки в конституцию на съезде партии, считает эксперт
КНДР внесет поправки в конституцию на съезде партии, считает эксперт - РИА Новости, 11.12.2025
КНДР внесет поправки в конституцию на съезде партии, считает эксперт
Поправки в конституцию и устав партии КНДР могут быть представлены на предстоящем девятом съезде Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщил РИА Новости профессор... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:13:00+03:00
2025-12-11T17:13:00+03:00
в мире
кндр
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102670/48/1026704836_0:154:3008:1846_1920x0_80_0_0_d29c636dd3937cb0aefa7c5a9143af28.jpg
https://ria.ru/20251209/posol-2060696373.html
https://ria.ru/20251130/chen-2058690733.html
кндр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102670/48/1026704836_171:0:2838:2000_1920x0_80_0_0_ef5bf24d1b41bded87d3038c6ed18f91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр, ким чен ын
В мире, КНДР, Ким Чен Ын
КНДР внесет поправки в конституцию на съезде партии, считает эксперт

Чжин: КНДР может внести поправки в конституцию и устав партии на съезде

© Flickr / (stephan)Флаг КНДР
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Flickr / (stephan)
Флаг КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕУЛ, 11 дек — РИА Новости. Поправки в конституцию и устав партии КНДР могут быть представлены на предстоящем девятом съезде Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщил РИА Новости профессор Университета Северокорейских исследований Ян Му Чжин.
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын на втором дне XIII Пленума Центрального комитета ТПК восьмого созыва в четверг оценил итоги выполнения партийных и государственных политических задач на 2025 год, пленум также рассматривает исполнение бюджета в этом году и проект государственного бюджета на 2026 год.
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с кончиной посла России
9 декабря, 00:25
По словам Ян Му Чжина, проходящий сейчас декабрьский пленум ЦК ТПК носит характер подготовительного совещания, на котором обсуждаются подведение итогов года, бюджет и организационные вопросы перед крупным партийным форумом.
Эксперт отметил, что руководству КНДР необходимо завершить оценку результатов по направлениям, сформированным после восьмого съезда, и подготовить политическую повестку нового этапа.
Профессор подчеркнул, что корректировка политико-правовой базы является одной из ключевых задач такой подготовки.
"Ожидаются поправки в партийный устав и конституцию, поэтому до проведения девятого съезда требуется чёткая предварительная подготовка основных политических мероприятий", — заявил Ян Му Джин.
Он добавил, что на съезде могут обсуждаться дальнейший курс партии, структура высших органов власти и идеологические ориентиры, которые определят направление развития страны в ближайшие годы.
Торжественная церемония завершения строительства Пхеньянской объединенной больницы - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Ким Чен Ын заявил о новой задаче ВВС КНДР
30 ноября, 08:08
 
В миреКНДРКим Чен Ын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала