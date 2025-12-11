КНДР внесет поправки в конституцию на съезде партии, считает эксперт

СЕУЛ, 11 дек — РИА Новости. Поправки в конституцию и устав партии КНДР могут быть представлены на предстоящем девятом съезде Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщил РИА Новости профессор Университета Северокорейских исследований Ян Му Чжин.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын на втором дне XIII Пленума Центрального комитета ТПК восьмого созыва в четверг оценил итоги выполнения партийных и государственных политических задач на 2025 год, пленум также рассматривает исполнение бюджета в этом году и проект государственного бюджета на 2026 год.

По словам Ян Му Чжина, проходящий сейчас декабрьский пленум ЦК ТПК носит характер подготовительного совещания, на котором обсуждаются подведение итогов года, бюджет и организационные вопросы перед крупным партийным форумом.

Эксперт отметил, что руководству КНДР необходимо завершить оценку результатов по направлениям, сформированным после восьмого съезда, и подготовить политическую повестку нового этапа.

Профессор подчеркнул, что корректировка политико-правовой базы является одной из ключевых задач такой подготовки.

"Ожидаются поправки в партийный устав и конституцию, поэтому до проведения девятого съезда требуется чёткая предварительная подготовка основных политических мероприятий", — заявил Ян Му Джин.