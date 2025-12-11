Польский прокурор признал ученые заслуги задержанного россиянина

ВАРШАВА, 11 дек – РИА Новости. Польская прокуратура признает выдающиеся ученые заслуги задержанного российского археолога Александра Бутягина, заявил журналистам пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Петр Скиба.
Ранее сообщалось о задержании в Польше известного российского ученого, представителя Эрмитажа Александра Бутягина по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму.
"Мы имеем дело с лицом, которое является выдающимся ученым мирового уровня в части средиземноморской археологии и еще перед занятием Крыма Россией в 2014 году исследовало археологические раскопки в районе Керчи", - сказал Скиба.
На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание Бутягина, заявил, что принимая во внимание "оголтелость, которая сейчас царит в отношении нашей страны в Варшаве, это, конечно, не самое подходящее место для поездок и посещений для наших граждан, учитывая полное беззаконие, которое там творится, судя по этим событиям".