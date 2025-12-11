Рейтинг@Mail.ru
Россиянам посоветовали не ездить в Польшу без необходимости - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 11.12.2025 (обновлено: 14:27 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/polsha-2061365659.html
Россиянам посоветовали не ездить в Польшу без необходимости
Россиянам посоветовали не ездить в Польшу без необходимости - РИА Новости, 11.12.2025
Россиянам посоветовали не ездить в Польшу без необходимости
Россиянам лучше не ездить в Польшу без необходимости, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T13:49:00+03:00
2025-12-11T14:27:00+03:00
польша
россия
украина
дмитрий песков
александр бутягин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736907_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_26a92a1dcdc25bca5e361a5f05c655a7.jpg
https://ria.ru/20251211/zakharova-2061339354.html
польша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736907_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_02956838993528d092799c34fbda4a12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, россия, украина, дмитрий песков, александр бутягин
Польша, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Александр Бутягин
Россиянам посоветовали не ездить в Польшу без необходимости

РИА Новости: Ордаш призвал россиян не ездить в Польшу без необходимости

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 11 дек – РИА Новости. Россиянам лучше не ездить в Польшу без необходимости, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.
Ранее польские СМИ сообщили о задержании известного российского ученого, представителя Эрмитажа Александра Бутягина по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму.
"Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже предупреждал и мы к нему присоединяемся: в нынешних условиях российским гражданам лучше воздержаться от поездок в Польшу без излишней необходимости", - сказал Ордаш.
Ранее Песков, комментируя задержание Бутягина, заявил, что принимая во внимание "оголтелость, которая сейчас царит в отношении нашей страны в Варшаве, это, конечно, не самое подходящее место для поездок и посещений для наших граждан, учитывая полное беззаконие, которое там творится, судя по этим событиям".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Захарова прокомментировала задержание сотрудника Эрмитажа в Польше
Вчера, 12:33
 
ПольшаРоссияУкраинаДмитрий ПесковАлександр Бутягин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала