Россиянам посоветовали не ездить в Польшу без необходимости
Россиянам посоветовали не ездить в Польшу без необходимости - РИА Новости, 11.12.2025
Россиянам посоветовали не ездить в Польшу без необходимости
Россиянам лучше не ездить в Польшу без необходимости, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш. РИА Новости, 11.12.2025
