Песков предостерег россиян от поездок в Польшу
Польша - не самое подходящее место для поездок россиян, учитывая оголтелость по отношению к РФ, которая царит в Варшаве, заявил пресс-секретарь президента РФ
Песков предостерег россиян от поездок в Польшу
Песков назвал Польшу не самым подходящим местом для поездок россиян
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Польша - не самое подходящее место для поездок россиян, учитывая оголтелость по отношению к РФ, которая царит в Варшаве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Принимая во внимание, наверное, оголтелость, которая сейчас царит в отношении нашей страны в Варшаве
, это, конечно, не самое подходящее место для поездок и посещений для наших граждан, учитывая полное беззаконие, которое там творится, судя по этим событиям", - сказал Песков
журналистам, комментируя задержание российского ученого Александра Бутягина.
Ранее польские СМИ сообщили о задержании известного российского ученого, высокопоставленного представителя Эрмитажа по запросу Украины
якобы за проведение незаконных археологических раскопок в Крыму
.
Согласно информации на сайте Эрмитажа, Александр Бутягин занимает должность заведующего сектором отдела античного мира, секретаря археологической комиссии Эрмитажа.
Бутягин - автор множества научных публикаций, часть которых посвящена античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры.