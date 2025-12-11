В Польше задержали российского ученого, пишут СМИ

ВАРШАВА, 11 дек – РИА Новости. Российский ученый, представитель Эрмитажа Александр Б. задержан в Польше, сообщает радиостанция RMF FM.
"Известный российский ученый, высокопоставленный представитель Эрмитажа был задержан в Польше. Александр Б. попал в руки сотрудников Агентства внутренней безопасности. Его преследовали украинцы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Киев будет требовать экстрадиции ученого, обвиняя его в "уничтожении объектов крымского культурного наследия".
По данным радиостанции, киевские власти обвиняют ученого в нанесении ущерба на сумму 200 миллионов гривен (около 4,7 миллиона долларов).
Также сообщается, что после задержания Александр Б. был допрошен в Окружной прокуратуре Варшавы, где он отказался давать объяснения.
По информации RMF FM, суд по ходатайству прокуратуры арестовал ученого на 40 дней.
Польша передала Украине политолога Молчанова
1 апреля, 17:40