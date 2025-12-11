Пострадавшие при ЧП в пермском политехе работают на местном заводе

ПЕРМЬ, 11 дек - РИА Новости. Три человека, пострадавшие при ЧП в Пермском национальном исследовательском политехническом университете, работают на одном из местных предприятий, сообщили в пресс-службе вуза РИА Новости.

"Пострадали три человека - представители одного из пермских предприятий, они не являются сотрудниками ПНИПУ (Пермского национального исследовательского политехнического университета - ред.): мужчины 64 и 37 лет, оба в стабильном состоянии, средней степени тяжести, еще один пострадавший от госпитализации отказался", - рассказали в вузе.