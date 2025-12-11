Пострадавшие при ЧП в пермском политехе работают на местном заводе

https://ria.ru/20251211/politekh-2061355518.html
ПЕРМЬ, 11 дек - РИА Новости. Три человека, пострадавшие при ЧП в Пермском национальном исследовательском политехническом университете, работают на одном из местных предприятий, сообщили в пресс-службе вуза РИА Новости.
В четверг в министерстве территориальной безопасности Пермского края
сообщили о ЧП в одном из учебных корпусов политехнического университета. Предварительно, во время лабораторных испытаний в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина. Погибли мужчина - руководитель завода (не сотрудник вуза), и его дочь, четверо пострадали. СК
возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Университет начал свою проверку.
"Пострадали три человека - представители одного из пермских предприятий, они не являются сотрудниками ПНИПУ (Пермского национального исследовательского политехнического университета - ред.): мужчины 64 и 37 лет, оба в стабильном состоянии, средней степени тяжести, еще один пострадавший от госпитализации отказался", - рассказали в вузе.
Ректор университета Антон Петроченков выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.