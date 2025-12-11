Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшие при ЧП в пермском политехе работают на местном заводе - РИА Новости, 11.12.2025
13:18 11.12.2025 (обновлено: 14:51 11.12.2025)
Пострадавшие при ЧП в пермском политехе работают на местном заводе
Пострадавшие при ЧП в пермском политехе работают на местном заводе
происшествия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Пострадавшие при ЧП в пермском политехе работают на местном заводе

© Фото : Прокуратура Пермского краяАвтомобили оперативных служб на территории одного из университетов города Перми. 11 декабря 2025
© Фото : Прокуратура Пермского края
Автомобили оперативных служб на территории одного из университетов города Перми. 11 декабря 2025
ПЕРМЬ, 11 дек - РИА Новости. Три человека, пострадавшие при ЧП в Пермском национальном исследовательском политехническом университете, работают на одном из местных предприятий, сообщили в пресс-службе вуза РИА Новости.
В четверг в министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили о ЧП в одном из учебных корпусов политехнического университета. Предварительно, во время лабораторных испытаний в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина. Погибли мужчина - руководитель завода (не сотрудник вуза), и его дочь, четверо пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Университет начал свою проверку.
"Пострадали три человека - представители одного из пермских предприятий, они не являются сотрудниками ПНИПУ (Пермского национального исследовательского политехнического университета - ред.): мужчины 64 и 37 лет, оба в стабильном состоянии, средней степени тяжести, еще один пострадавший от госпитализации отказался", - рассказали в вузе.
Ректор университета Антон Петроченков выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
ПроисшествияПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
