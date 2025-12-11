https://ria.ru/20251211/politekh-2061329417.html
Число пострадавших после ЧП в пермском политехе выросло до четырех
Количество пострадавших после ЧП в здании факультета пермского политеха увеличилось до четырех, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:08:00+03:00
происшествия
россия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
пермский край
2025
Число пострадавших после ЧП в пермском политехе выросло до четырех
