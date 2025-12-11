Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших после ЧП в пермском политехе выросло до четырех - РИА Новости, 11.12.2025
12:08 11.12.2025
Число пострадавших после ЧП в пермском политехе выросло до четырех
Количество пострадавших после ЧП в здании факультета пермского политеха увеличилось до четырех, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 11.12.2025
происшествия
россия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
пермский край
происшествия, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
ПЕРМЬ, 11 дек - РИА Новости. Количество пострадавших после ЧП в здании факультета пермского политеха увеличилось до четырех, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
В четверг в министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили о ЧП в одном из учебных корпусов политехнического университета. Предварительно, во время лабораторных испытаний в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина. Погибли мужчина и ребенок. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"Сейчас четверо пострадавших, двое погибших", - рассказали в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
После ЧП в здании пермского политеха возбуждено уголовное дело
ПроисшествияРоссияПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
