Стратегический бомбардировщик США совершил полет у берегов Венесуэлы - РИА Новости, 11.12.2025
19:48 11.12.2025
Стратегический бомбардировщик США совершил полет у берегов Венесуэлы
Стратегический бомбардировщик США совершил полет у берегов Венесуэлы
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерное оружие, совершил в четверг полет над Карибским морем недалеко от... РИА Новости, 11.12.2025
Стратегический бомбардировщик США совершил полет у берегов Венесуэлы

Бомбардировщик США B-52H совершил полет недалеко от побережья Венесуэлы

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерное оружие, совершил в четверг полет над Карибским морем недалеко от побережья Венесуэлы, свидетельствуют данные портала Flightradar24.
Бомбардировщик вылетел с базы Майнот в штате Северная Дакота и находился над международными водами Карибского моря недалеко от берегов страны около часа.
Ранее многоцелевые истребители палубной авиации США F/A-18F Super Hornet, самолет радиоэлектронной борьбы и разведывательный беспилотник совершили полет у берегов Венесуэлы.
Президент США Дональд Трамп 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратились к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября объявил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
