Москвичам рассказали о погоде в четверг

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пасмурная и дождливая погода, температура воздуха до плюс 5 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Показания барометров будут падать и составят 739 миллиметров ртутного столба.