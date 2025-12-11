https://ria.ru/20251211/pogoda-2061280187.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 11.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Пасмурная и дождливая погода, температура воздуха до плюс 5 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T07:11:00+03:00
2025-12-11T07:11:00+03:00
2025-12-11T07:11:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052183335_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5ea16dfc1738577bd67c24d32aa6374c.jpg
https://ria.ru/20251124/moskva-2057027944.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052183335_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9f064226944e26ff1cc1370967142a38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Тишковец: в Москве в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пасмурная и дождливая погода, температура воздуха до плюс 5 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться западно-восточным переносом теплых и влажных воздушных масс, подогретых Гольфстримом. В Москве
и по области будет пасмурно и дождливо, снег продолжит таять. Максимальная температура плюс 2 - плюс 5", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Показания барометров будут падать и составят 739 миллиметров ртутного столба.
"До метеорологической зимы осталось двое суток", - напомнил он.