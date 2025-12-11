Рейтинг@Mail.ru
07:11 11.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Пасмурная и дождливая погода, температура воздуха до плюс 5 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 11.12.2025
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Тишковец: в Москве в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пасмурная и дождливая погода, температура воздуха до плюс 5 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться западно-восточным переносом теплых и влажных воздушных масс, подогретых Гольфстримом. В Москве и по области будет пасмурно и дождливо, снег продолжит таять. Максимальная температура плюс 2 - плюс 5", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Показания барометров будут падать и составят 739 миллиметров ртутного столба.
"До метеорологической зимы осталось двое суток", - напомнил он.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Экстремально холодной зимы в Москве не будет, рассказал Вильфанд
24 ноября, 04:24
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковет
 
 
