В Иркутской области задержали подозреваемого в поджоге по указке мошенников
06:25 11.12.2025
В Иркутской области задержали подозреваемого в поджоге по указке мошенников
В Иркутской области задержали подозреваемого в поджоге по указке мошенников
Житель Иркутской области задержан по подозрению в поджоге трансформаторной подстанции по указанию телефонных мошенников, без света осталось 17 домов и два... РИА Новости, 11.12.2025
В Иркутской области задержали подозреваемого в поджоге по указке мошенников

Жителя Иркутской области задержали по подозрению в поджоге

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Житель Иркутской области задержан по подозрению в поджоге трансформаторной подстанции по указанию телефонных мошенников, без света осталось 17 домов и два социально значимых объекта, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что в результате возгорания трансформаторной подстанции в микрорайоне Юбилейный обесточены 17 многоквартирных домов и 2 социально значимых объекта... Спустя несколько часов подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Выяснилось, что 22-летний местный житель совершил поджог по указанию телефонных мошенников", - написала Волк в Telegram-канале.
Представитель МВД отметила, что свои противоправные действия молодой человек снимал на видео.
Следователями ГСУ ГУМВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 УК РФ. Ее максимальная санкция – лишение свободы на срок до 20 лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
