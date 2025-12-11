Рейтинг@Mail.ru
В Тюменской области подростка заподозрили в сокрытии информации о теракте
09:43 11.12.2025
В Тюменской области подростка заподозрили в сокрытии информации о теракте
В Тюменской области подростка заподозрили в сокрытии информации о теракте
происшествия
россия
тюмень
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В Тюменской области подростка заподозрили в сокрытии информации о теракте

Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Тюменской области против подростка, не рассказавшего о готовящемся теракте, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"В отношении 17-летнего жителя Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.6 УК РФ (несообщение в органы власти... о лицах, которые по достоверно известным сведениям готовят хотя бы одно из преступлений, предусмотренных статьей 205 УК РФ (теракт – ред.)", – говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемый в декабре 2024 года общаясь в соцсетях со своим знакомым узнал о готовящемся террористическом акте. Приятель в переписке рассказал тому, что он вместе с сообщником по указанию злоумышленника, действующего в интересах Украины, подготавливает поджог объекта транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Утяшево – Тюмень.
"Довести преступный умысел до конца поджигатели не смогли, так как во время следования к месту совершения теракта их задержали сотрудники регионального управления ФСБ России по Тюменской области", – пояснили в управлении.
Уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения, дело в отношении куратора расследуется.
Молоток судьи
В Нижнем Новгороде подросток получил срок за подготовку теракта
4 сентября, 17:42
 
