В Тюменской области подростка заподозрили в сокрытии информации о теракте
В Тюменской области подростка заподозрили в сокрытии информации о теракте - РИА Новости, 11.12.2025
В Тюменской области подростка заподозрили в сокрытии информации о теракте
Уголовное дело возбудили в Тюменской области против подростка, не рассказавшего о готовящемся теракте, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального... РИА Новости, 11.12.2025
В Тюменской области возбудили дело против подростка за несообщение о теракте
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости.
Уголовное дело возбудили в Тюменской области против подростка, не рассказавшего о готовящемся теракте, сообщила
пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"В отношении 17-летнего жителя Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.6 УК РФ (несообщение в органы власти... о лицах, которые по достоверно известным сведениям готовят хотя бы одно из преступлений, предусмотренных статьей 205 УК РФ (теракт – ред.)", – говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемый в декабре 2024 года общаясь в соцсетях со своим знакомым узнал о готовящемся террористическом акте. Приятель в переписке рассказал тому, что он вместе с сообщником по указанию злоумышленника, действующего в интересах Украины, подготавливает поджог объекта транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Утяшево – Тюмень.
"Довести преступный умысел до конца поджигатели не смогли, так как во время следования к месту совершения теракта их задержали сотрудники регионального управления ФСБ России по Тюменской области", – пояснили в управлении.
Уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения, дело в отношении куратора расследуется.