https://ria.ru/20251211/podmoskove-2061439785.html
Около 150 новых остановок построили в Подмосковье
Около 150 новых остановок построили в Подмосковье - РИА Новости, 11.12.2025
Около 150 новых остановок построили в Подмосковье
Около 150 новых остановочных пунктов построили на региональных дорогах в 32 городских и муниципальных округах Подмосковья с начала года, сообщил министр... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T16:54:00+03:00
2025-12-11T16:54:00+03:00
2025-12-11T16:54:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
пушкино
светлый
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986278553_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_453aaa13877d1113cc8698f5d47760d0.jpg
https://ria.ru/20251205/mostransavto-2060145905.html
московская область (подмосковье)
пушкино
светлый
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986278553_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_84a5a92d9cd08d9e53aa6e74fd227a08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), пушкино, светлый
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Пушкино, Светлый
Около 150 новых остановок построили в Подмосковье
Почти 150 новых остановочных пунктов построили в Подмосковье с начала года
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Около 150 новых остановочных пунктов построили на региональных дорогах в 32 городских и муниципальных округах Подмосковья с начала года, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
"Дорожники завершили обустройство 150 новых посадочных площадок и павильонов типа "Городской стандарт" и "Межгород" на региональных дорогах в 32 городских и муниципальных округах Подмосковья. Все остановки оснащены павильонами, скамейками и урнами для комфортного ожидания общественного транспорта", - рассказал Сибатулин, слова которого приводятся пресс-службой министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, по данным ведомства, в городской черте установили павильоны типа "Городской стандарт", изготовленные из ударопрочного стекла с металлическим каркасом и крышей для защиты от дождя и солнца. Такие павильоны появились на улице Ленточка в микрорайоне Мамонтовка в Пушкино, на улице Урицкого в посёлке Уваровка Можайского округа, на улице Светлой в Красногорске и на улице Советской в Голицыне Одинцовского округа. Кроме того, обновленные павильоны появились на улице Ленина в Лобне и на Старом Дмитровском шоссе в Долгопрудном.
За пределами городов специалисты обустроили павильоны "Межгород" из перфорированной металлической панели с металлическим каркасом. Их можно увидеть, например, в посёлке санатория имени Герцена в Одинцовском округе, в деревне Покровка городского округа Клин, в деревне Субботино Павлово-Посадского округа, в деревне Калугино городского округа Серпухов, а также в других малых населённых пунктах.