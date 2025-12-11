Рейтинг@Mail.ru
Около 150 новых остановок построили в Подмосковье
16:54 11.12.2025
Около 150 новых остановок построили в Подмосковье
Около 150 новых остановок построили в Подмосковье

Почти 150 новых остановочных пунктов построили в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Около 150 новых остановочных пунктов построили на региональных дорогах в 32 городских и муниципальных округах Подмосковья с начала года, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
"Дорожники завершили обустройство 150 новых посадочных площадок и павильонов типа "Городской стандарт" и "Межгород" на региональных дорогах в 32 городских и муниципальных округах Подмосковья. Все остановки оснащены павильонами, скамейками и урнами для комфортного ожидания общественного транспорта", - рассказал Сибатулин, слова которого приводятся пресс-службой министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, по данным ведомства, в городской черте установили павильоны типа "Городской стандарт", изготовленные из ударопрочного стекла с металлическим каркасом и крышей для защиты от дождя и солнца. Такие павильоны появились на улице Ленточка в микрорайоне Мамонтовка в Пушкино, на улице Урицкого в посёлке Уваровка Можайского округа, на улице Светлой в Красногорске и на улице Советской в Голицыне Одинцовского округа. Кроме того, обновленные павильоны появились на улице Ленина в Лобне и на Старом Дмитровском шоссе в Долгопрудном.
За пределами городов специалисты обустроили павильоны "Межгород" из перфорированной металлической панели с металлическим каркасом. Их можно увидеть, например, в посёлке санатория имени Герцена в Одинцовском округе, в деревне Покровка городского округа Клин, в деревне Субботино Павлово-Посадского округа, в деревне Калугино городского округа Серпухов, а также в других малых населённых пунктах.
Оплата проезда - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Число оплат проезда в автобусах "Мострансавто" соцкартами выросло на 4%
5 декабря, 16:40
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПушкиноСветлый
 
 
