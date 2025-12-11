Около 150 новых остановок построили в Подмосковье

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Около 150 новых остановочных пунктов построили на региональных дорогах в 32 городских и муниципальных округах Подмосковья с начала года, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

"Дорожники завершили обустройство 150 новых посадочных площадок и павильонов типа "Городской стандарт" и "Межгород" на региональных дорогах в 32 городских и муниципальных округах Подмосковья. Все остановки оснащены павильонами, скамейками и урнами для комфортного ожидания общественного транспорта", - рассказал Сибатулин, слова которого приводятся пресс-службой министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, по данным ведомства, в городской черте установили павильоны типа "Городской стандарт", изготовленные из ударопрочного стекла с металлическим каркасом и крышей для защиты от дождя и солнца. Такие павильоны появились на улице Ленточка в микрорайоне Мамонтовка в Пушкино, на улице Урицкого в посёлке Уваровка Можайского округа, на улице Светлой в Красногорске и на улице Советской в Голицыне Одинцовского округа. Кроме того, обновленные павильоны появились на улице Ленина в Лобне и на Старом Дмитровском шоссе в Долгопрудном.