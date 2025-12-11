Один подъезд поврежденного дома в Воронеже требует ремонта

«

"Один подъезд требует ремонта. Жителей расселяем в ПВРы и предложим им маневренный фонд, так как восстановление подъезда займет примерно месяц. Автобус для жителей уже прибыл к дому. Во втором подъезде проверяем подачу света и тепла. В случае, если вопросов не возникнет, жители этого подъезда вернутся в дом уже сегодня", — сообщил Петрин в своём Telegram-канале.