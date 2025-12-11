Рейтинг@Mail.ru
Один подъезд поврежденного дома в Воронеже требует ремонта - РИА Новости, 11.12.2025
20:21 11.12.2025
Один подъезд поврежденного дома в Воронеже требует ремонта
Один подъезд поврежденного дома в Воронеже требует ремонта - РИА Новости, 11.12.2025
Один подъезд поврежденного дома в Воронеже требует ремонта
Один подъезд повреждённого дома в Воронеже требует ремонта, восстановление займёт около месяца, жители другого вернутся в квартиры после проверки подачи тепла и РИА Новости, 11.12.2025
происшествия
воронеж
происшествия, воронеж
Происшествия, Воронеж
Один подъезд поврежденного дома в Воронеже требует ремонта

Петрин: ремонт поврежденного подъезда дома в Воронеже займет около месяца

ВОРОНЕЖ, 11 дек - РИА Новости. Один подъезд повреждённого дома в Воронеже требует ремонта, восстановление займёт около месяца, жители другого вернутся в квартиры после проверки подачи тепла и электричества, сообщил мэр Воронежа Сергей Петрин.
"Один подъезд требует ремонта. Жителей расселяем в ПВРы и предложим им маневренный фонд, так как восстановление подъезда займет примерно месяц. Автобус для жителей уже прибыл к дому. Во втором подъезде проверяем подачу света и тепла. В случае, если вопросов не возникнет, жители этого подъезда вернутся в дом уже сегодня", — сообщил Петрин в своём Telegram-канале.
Собачка в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В ПВР остаются 13 жителей поврежденного дома в Воронеже
