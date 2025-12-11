Перебои "Почты России" связаны с ограничениями связи

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Перебои в работе IT-систем ряда отделений "Почты России" могут быть связаны с ограничениями связи, введенными провайдерами для обеспечения безопасности, сообщили РИА Новости в компании.

"Все системы Почты работают штатно. Перебои в работе IT-систем в ряде отделений могут быть связаны с ограничениями связи, введенными провайдерами для обеспечения безопасности. Сожалеем, что некоторые клиенты столкнулись с трудностями при получении услуг", - сказали в компании.