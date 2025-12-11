Рейтинг@Mail.ru
Перебои "Почты России" связаны с ограничениями связи - РИА Новости, 11.12.2025
21:17 11.12.2025
Перебои "Почты России" связаны с ограничениями связи
общество, почта россии
Общество, Почта России
Перебои "Почты России" связаны с ограничениями связи

РИА Новости: перебои IT-систем "Почты России" связаны с ограничениями связи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОтделение Почты России
Отделение Почты России. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Перебои в работе IT-систем ряда отделений "Почты России" могут быть связаны с ограничениями связи, введенными провайдерами для обеспечения безопасности, сообщили РИА Новости в компании.
"Все системы Почты работают штатно. Перебои в работе IT-систем в ряде отделений могут быть связаны с ограничениями связи, введенными провайдерами для обеспечения безопасности. Сожалеем, что некоторые клиенты столкнулись с трудностями при получении услуг", - сказали в компании.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили о том, что россияне жалуются на то, что не могут получить и отправить посылки в "Почте России": они задерживаются, а причину никто не объясняет. Сообщалось также, что в некоторых отделениях большие очереди, остановлены операции по приёму и выдаче почтовых отделений.
Почта России - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"Почта России" изменит правила оформления международных посылок
29 ноября, 06:24
 
