https://ria.ru/20251211/pochta-2061524807.html
Перебои "Почты России" связаны с ограничениями связи
Перебои "Почты России" связаны с ограничениями связи - РИА Новости, 11.12.2025
Перебои "Почты России" связаны с ограничениями связи
Перебои в работе IT-систем ряда отделений "Почты России" могут быть связаны с ограничениями связи, введенными провайдерами для обеспечения безопасности,... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T21:17:00+03:00
2025-12-11T21:17:00+03:00
2025-12-11T21:17:00+03:00
общество
почта россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012702198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7277e8303b42d83cb7f87ddb4b28c5d4.jpg
https://ria.ru/20251129/pochta-2058556528.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012702198_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_edaa75a7e8491348ab5423746854cf11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, почта россии
Перебои "Почты России" связаны с ограничениями связи
РИА Новости: перебои IT-систем "Почты России" связаны с ограничениями связи
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Перебои в работе IT-систем ряда отделений "Почты России" могут быть связаны с ограничениями связи, введенными провайдерами для обеспечения безопасности, сообщили РИА Новости в компании.
"Все системы Почты работают штатно. Перебои в работе IT-систем в ряде отделений могут быть связаны с ограничениями связи, введенными провайдерами для обеспечения безопасности. Сожалеем, что некоторые клиенты столкнулись с трудностями при получении услуг", - сказали в компании.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили о том, что россияне жалуются на то, что не могут получить и отправить посылки в "Почте России
": они задерживаются, а причину никто не объясняет. Сообщалось также, что в некоторых отделениях большие очереди, остановлены операции по приёму и выдаче почтовых отделений.