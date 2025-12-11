Бахрушинский музей открыл в Брюсселе выставку, посвященную Плисецкой

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей представил выставку "Майя Плисецкая. Арена жизни", посвященную жизни и творческому пути великой балерины, в Русском доме в Брюсселе, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

« "В Русском доме в Брюсселе Бахрушинский музей открыл выставку "Майя Плисецкая. Арена жизни". Экспозиция посвящена жизни и творчеству Майи Плисецкой, одной из величайших балерин XX века. Брюссельская публика сможет познакомиться с уникальными материалами из обширной коллекции Бахрушинского музея, в том числе увидеть редкие фотографии из личного архива Плисецкой", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора музея Кристины Трубиновой, крупнейшее в мире собрание, посвященное жизни и творчеству Майи Плисецкой, хранится в Бахрушинском музее, поэтому его миссия заключается в том, чтобы сделать это наследие живым и востребованным.

« "Музей реализует крупный выставочный проект "Плисецкая. Полюс магии", уже представленный в Казани, Рязани и Пекине, после которого он отправится по другим городам Китая. Еще одну выставку Бахрушинского музея "Золотой век русского балета", героиней которой стала Плисецкая, открыли в Президентском дворце в Гватемале. Выставка "Майя Плисецкая. Арена жизни" после триумфа в Париже и Люксембурге сегодня открывается для публики в Брюсселе", - добавила она.

Так, на выставке посетители смогут увидеть уникальные материалы из фондов Бахрушинского музея: эскизы костюмов, театральные плакаты и программы, гастрольные афиши, а также копии редких фотографий, сделанных признанными мастерами сценической и художественной фотографии: Ричардом Аведоном, Беттиной Реймс и Михаилом Логвиновым. Объектив последнего запечатлел ключевые моменты творческого пути Плисецкой: последний выход на сцену в роли Кармен, проникновенное исполнение "Умирающего лебедя" под аккомпанемент Мстислава Ростроповича и вечер "Ave Майя" в Новой опере.

Отмечается, что отдельная часть экспозиции посвящена жизни Плисецкой вне сцены - за кулисами и в кругу близких. Посетители смогут увидеть ее портреты с супругом, композитором Родионом Щедриным, а также кадры дружеских встреч с кубинским хореографом Альберто Алонсо и французским танцовщиком Патриком Дюпоном.

Кроме того, в экспозицию вошли кадры репетиций с выдающимися мастерами балета XX века Галиной Улановой и Морисом Бежаром и легендарного исполнения партий в балетах "Кармен-сюита", "Дон Кихот", "Гибель розы", "Лебединое озеро" и "Болеро".