Сообщений от США о создании "пятерки" вместо G7 не поступало, заявил Песков
Сообщений от США о создании "пятерки" вместо G7 не поступало, заявил Песков - РИА Новости, 11.12.2025
Сообщений от США о создании "пятерки" вместо G7 не поступало, заявил Песков
Официальных сообщений Вашингтона о планах создать "пятерку" вместо G7 не поступало, были только публикации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T18:06:00+03:00
2025-12-11T18:06:00+03:00
2025-12-11T18:16:00+03:00
2025
Сообщений от США о создании "пятерки" вместо G7 не поступало, заявил Песков
