Сообщений от США о создании "пятерки" вместо G7 не поступало, заявил Песков - РИА Новости, 11.12.2025
18:06 11.12.2025 (обновлено: 18:16 11.12.2025)
Сообщений от США о создании "пятерки" вместо G7 не поступало, заявил Песков
Сообщений от США о создании "пятерки" вместо G7 не поступало, заявил Песков
Сообщений от США о создании "пятерки" вместо G7 не поступало, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Официальных сообщений Вашингтона о планах создать "пятерку" вместо G7 не поступало, были только публикации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в США якобы обсуждают идею создания альтернативного "Большой семерке" (G7) объединения с участием США, России, КНР, Индии и Японии.
"Никаких заявлений Белого дома на этот счет не было", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщение.
Он добавил, что поскольку не было официальных заявлений, то пока и относиться нужно к этому со скепсисом соответствующим.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Песков прокомментировал задержание российского ученого в Польше
Вчера, 14:08
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
