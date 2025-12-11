Сообщений от США о создании "пятерки" вместо G7 не поступало, заявил Песков

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Официальных сообщений Вашингтона о планах создать "пятерку" вместо G7 не поступало, были только публикации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что поскольку не было официальных заявлений, то пока и относиться нужно к этому со скепсисом соответствующим.