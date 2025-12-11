https://ria.ru/20251211/peskov-2061484187.html
Москва пока не получала информации от США, заявил Песков
Москва пока не получала информации от США, они работают с украинцами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T18:05:00+03:00
москва
