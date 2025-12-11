https://ria.ru/20251211/peskov-2061483649.html
Кремль анонсировал встречу Путина с премьером Пакистана в Ашхабаде
Кремль анонсировал встречу Путина с премьером Пакистана в Ашхабаде - РИА Новости, 11.12.2025
Кремль анонсировал встречу Путина с премьером Пакистана в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин на полях Международного форума в Ашхабаде встретится с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T18:03:00+03:00
2025-12-11T18:03:00+03:00
2025-12-11T18:14:00+03:00
пакистан
ашхабад
в мире
владимир путин
дмитрий песков
россия
шехбаз шариф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051491970_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_c7579da6c0a263af0a090c0195173dc3.jpg
https://ria.ru/20251211/erdogan-2061473833.html
пакистан
ашхабад
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051491970_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_8c83eb98be7cb67f51d4c52cfcaac626.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пакистан, ашхабад, в мире, владимир путин, дмитрий песков, россия, шехбаз шариф
Пакистан, Ашхабад, В мире, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Шехбаз Шариф
Кремль анонсировал встречу Путина с премьером Пакистана в Ашхабаде
Песков: Путин на полях форума в Ашхабаде встретится с премьером Пакистана