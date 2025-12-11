Рейтинг@Mail.ru
Кремль анонсировал встречу Путина с премьером Пакистана в Ашхабаде
18:03 11.12.2025 (обновлено: 18:14 11.12.2025)
Кремль анонсировал встречу Путина с премьером Пакистана в Ашхабаде
Кремль анонсировал встречу Путина с премьером Пакистана в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин на полях Международного форума в Ашхабаде встретится с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.12.2025
Кремль анонсировал встречу Путина с премьером Пакистана в Ашхабаде

Песков: Путин на полях форума в Ашхабаде встретится с премьером Пакистана

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях Международного форума в Ашхабаде встретится с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будет беседа (у Путина в рамках форума - ред.) с премьер-министром Пакистана - Шарифом", - сказал Песков журналистам.
Путин 11-12 декабря посетит Ашхабад для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. На полях мероприятия глава российского государства проведёт ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее подтвердил, что встреча Путина и Эрдогана также запланирована.
Источник рассказал о повестке встречи Эрдогана и Путина в Ашхабаде
ПакистанАшхабадВ миреВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссияШехбаз Шариф
 
 
