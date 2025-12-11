https://ria.ru/20251211/peskov-2061483174.html
У Зеленского по конституции закончился президентский срок, заявил Песков
У Зеленского по конституции закончился президентский срок, заявил Песков
У Владимира Зеленского по конституции закончился президентский срок, на Украине должны быть выборы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.12.2025
