У Зеленского по конституции закончился президентский срок, заявил Песков - РИА Новости, 11.12.2025
18:02 11.12.2025 (обновлено: 18:16 11.12.2025)
У Зеленского по конституции закончился президентский срок, заявил Песков
У Зеленского по конституции закончился президентский срок, заявил Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. У Владимира Зеленского по конституции закончился президентский срок, на Украине должны быть выборы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент (России Владимир Путин - ред.) говорил на эту тему, и здесь нечего добавить... У президента Украины по конституции закончился срок, поэтому должны быть выборы", - сказал Песков журналистам.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Захарову возмутило решение Зеленского ставить условия по выборам
Дмитрий ПесковУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
