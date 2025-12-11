Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет несколько двусторонних встреч на форуме в Ашхабаде - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 11.12.2025 (обновлено: 12:59 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/peskov-2061342582.html
Путин проведет несколько двусторонних встреч на форуме в Ашхабаде
Путин проведет несколько двусторонних встреч на форуме в Ашхабаде - РИА Новости, 11.12.2025
Путин проведет несколько двусторонних встреч на форуме в Ашхабаде
Ряд двусторонних встреч запланирован у президента России Владимира Путина на форуме мира и доверия в Ашхабаде, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:42:00+03:00
2025-12-11T12:59:00+03:00
ашхабад
россия
дмитрий песков
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018531659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_de0d24c7928e43bf1a103e89025b1db1.jpg
https://ria.ru/20251211/putin-2061340973.html
ашхабад
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018531659_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_e04421fb1a119ab9af40e0b79e1bd120.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ашхабад, россия, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Ашхабад, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Путин проведет несколько двусторонних встреч на форуме в Ашхабаде

Песков: Путин проведет несколько двусторонних встреч на форуме мира в Ашхабаде

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Ряд двусторонних встреч запланирован у президента России Владимира Путина на форуме мира и доверия в Ашхабаде, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Завтра президент работает в Ашхабаде. Готовимся к визиту в Туркменистан. Там состоится международный форум, посвященный международному году мира и доверия. На полях этого форума у президента запланирован... ряд двусторонних встреч. Но это все завтрашняя повестка дня", - сказал Песков журналистам.
Путин 11-12 декабря посетит Ашхабад для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. На полях мероприятия президент России проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Путин в четверг может провести международный разговор, сообщил Песков
Вчера, 12:37
 
АшхабадРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала