https://ria.ru/20251211/peskov-2061342582.html
Путин проведет несколько двусторонних встреч на форуме в Ашхабаде
Путин проведет несколько двусторонних встреч на форуме в Ашхабаде - РИА Новости, 11.12.2025
Путин проведет несколько двусторонних встреч на форуме в Ашхабаде
Ряд двусторонних встреч запланирован у президента России Владимира Путина на форуме мира и доверия в Ашхабаде, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:42:00+03:00
2025-12-11T12:42:00+03:00
2025-12-11T12:59:00+03:00
ашхабад
россия
дмитрий песков
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018531659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_de0d24c7928e43bf1a103e89025b1db1.jpg
https://ria.ru/20251211/putin-2061340973.html
ашхабад
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018531659_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_e04421fb1a119ab9af40e0b79e1bd120.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ашхабад, россия, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Ашхабад, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Путин проведет несколько двусторонних встреч на форуме в Ашхабаде
Песков: Путин проведет несколько двусторонних встреч на форуме мира в Ашхабаде