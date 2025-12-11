Рейтинг@Mail.ru
12:56 11.12.2025 (обновлено: 13:12 11.12.2025)
Пермский политех проводит проверку после ЧП с двумя погибшими
происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Пермский политех проводит проверку после ЧП с двумя погибшими

РИА Новости: политех проводит проверку по поводу нахождения девочки на объекте

Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Пермский национальный исследовательский политехнический университет - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
CC BY-SA 3.0 / NoGo. /
Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Архивное фото
ПЕРМЬ, 11 дек - РИА Новости. Пермский политех, где при ЧП погибли двое, в том числе ребенок, проводит проверку и выясняет, почему девочка находилась на объекте в нарушение техники безопасности, сообщили в пресс-службе вуза РИА Новости.
В четверг в министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили о ЧП в одном из учебных корпусов политехнического университета. Предварительно, во время лабораторных испытаний в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина. Погибли мужчина - руководитель предприятия, изготовившего образец, и его 8-летняя дочь, четверо пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"В настоящее время проводится проверка, почему девочка находилась на объекте в нарушение техники безопасности", - рассказали в вузе.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Пермском крае возбудили дело о неоказании медпомощи девочке-инвалиду
10 декабря, 12:44
 
ПроисшествияПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
