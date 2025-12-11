При ЧП в пермском политехе погибли руководитель предприятия и его дочь

ПЕРМЬ, 11 дек - РИА Новости. Руководитель предприятия и его несовершеннолетняя дочь погибли из-за ЧП в пермском политехе, сообщили в пресс-службе вуза РИА Новости.

"Погибли два человека – мужчина, руководитель предприятия, изготовившего образец (не является сотрудником ПНИПУ), и его несовершеннолетняя дочь", - рассказали в вузе.