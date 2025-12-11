https://ria.ru/20251211/perm-2061336454.html
При ЧП в пермском политехе погибли руководитель предприятия и его дочь
При ЧП в пермском политехе погибли руководитель предприятия и его дочь - РИА Новости, 11.12.2025
При ЧП в пермском политехе погибли руководитель предприятия и его дочь
Руководитель предприятия и его несовершеннолетняя дочь погибли из-за ЧП в пермском политехе, сообщили в пресс-службе вуза РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:22:00+03:00
2025-12-11T12:22:00+03:00
2025-12-11T12:34:00+03:00
происшествия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_0:87:2333:1399_1920x0_80_0_0_0bd8dcdef16e7f0b0eb4a6ce37975531.jpg
https://ria.ru/20251211/perm-2061325753.html
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_177:0:2158:1486_1920x0_80_0_0_febf42ecb05b6b5911628e3142157fbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
При ЧП в пермском политехе погибли руководитель предприятия и его дочь
РИА Новости: при ЧП в Перми погибли руководитель предприятия и его дочь