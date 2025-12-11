https://ria.ru/20251211/perm-2061325753.html
Восьмилетняя девочка погибла при ЧП в пермском политехе
Погибшей из-за разгерметизации гидродинамического стенда в пермском институте стала восьмилетняя девочка, сообщила пресс-службе СУСК края в своем... РИА Новости, 11.12.2025
Восьмилетняя девочка погибла из-за разгерметизации стенда в пермском институте