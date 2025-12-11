Рейтинг@Mail.ru
Восьмилетняя девочка погибла при ЧП в пермском политехе
11:50 11.12.2025 (обновлено: 11:51 11.12.2025)
Восьмилетняя девочка погибла при ЧП в пермском политехе
Погибшей из-за разгерметизации гидродинамического стенда в пермском институте стала восьмилетняя девочка, сообщила пресс-службе СУСК края в своем... РИА Новости, 11.12.2025
происшествия, пермь
Происшествия, Пермь
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Погибшей из-за разгерметизации гидродинамического стенда в пермском институте стала восьмилетняя девочка, сообщила пресс-службе СУСК края в своем Telegram-канале.
"Следствием установлено, что 11 декабря 2025 года в одном из университетов города Перми в лаборатории произошла разгерметизация гидродинамического стенда. В результате происшествия погибли мужчина и 8-летняя девочка, еще двое человек пострадало. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
