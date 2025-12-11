При ЧП в здании пермского политеха погибли мужчина с ребенком

ПЕРМЬ, 11 дек - РИА Новости. Погибшими при ЧП в здании факультета пермского политеха стали мужчина с ребенком, сообщило министерство территориальной безопасности по региону.

Ранее прокуратура начала проверку после сообщений о взрыве в здании аэрокосмического факультета пермского политеха. По предварительным данным ведомства, причиной ЧП в здании аэрокосмического факультета стала разгерметизация гидродинамического стенда.