При ЧП в здании пермского политеха погибли мужчина с ребенком
При ЧП в здании пермского политеха погибли мужчина с ребенком - РИА Новости, 11.12.2025
При ЧП в здании пермского политеха погибли мужчина с ребенком
Погибшими при ЧП в здании факультета пермского политеха стали мужчина с ребенком, сообщило министерство территориальной безопасности по региону. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T11:42:00+03:00
2025-12-11T11:42:00+03:00
2025-12-11T12:24:00+03:00
При ЧП в здании пермского политеха погибли мужчина с ребенком
При ЧП в здании факультета пермского политеха погибли мужчина с ребенком
ПЕРМЬ, 11 дек - РИА Новости. Погибшими при ЧП в здании факультета пермского политеха стали мужчина с ребенком, сообщило министерство территориальной безопасности по региону.
Ранее прокуратура начала проверку после сообщений о взрыве в здании аэрокосмического факультета пермского политеха. По предварительным данным ведомства, причиной ЧП в здании аэрокосмического факультета стала разгерметизация гидродинамического стенда.
"Сегодня в одном из учебных корпусов политехнического университета случилось ЧП во время лабораторных испытаний. К сожалению, есть погибшие — мужчина с ребенком", - говорится в сообщении.