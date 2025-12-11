Рейтинг@Mail.ru
После ЧП в здании пермского политеха возбуждено уголовное дело
11:37 11.12.2025 (обновлено: 12:00 11.12.2025)
После ЧП в здании пермского политеха возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбуждено после ЧП в здании факультета пермского политеха из-за гибели двух людей, сообщила пресс-служба СУСК края. РИА Новости, 11.12.2025
происшествия
россия
пермский край
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
россия
пермский край
пермь
происшествия, россия, пермский край, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермский край, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ЧП в здании факультета пермского политеха из-за гибели двух людей, сообщила пресс-служба СУСК края.
В четверг в министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили о ЧП в одном из учебных корпусов политехнического университета. Предварительно, во время лабораторных испытаний в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина. Погибли мужчина и ребенок. Трое человек пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"Следственными органами СК России по Пермскому краю по факту происшествия в одном из университетов города Перми, в результате которого скончалась двое людей, в том числе малолетняя, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточнила, что следователи осматривают место происшествия, изымают предметы и объекты, имеющие значение для следствия, назначают судебные экспертизы, в том числе, пожарно-техническую и судебно-медицинскую, чтобы установить причину пожара и гибели людей.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета Red Wings
4 декабря, 01:27
 
ПроисшествияРоссияПермский крайПермьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
