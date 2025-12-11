https://ria.ru/20251211/perm-2061322408.html
После ЧП в здании пермского политеха возбуждено уголовное дело
После ЧП в здании пермского политеха возбуждено уголовное дело - РИА Новости, 11.12.2025
После ЧП в здании пермского политеха возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбуждено после ЧП в здании факультета пермского политеха из-за гибели двух людей, сообщила пресс-служба СУСК края. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T11:37:00+03:00
2025-12-11T11:37:00+03:00
2025-12-11T12:00:00+03:00
происшествия
россия
пермский край
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251204/prokuratura-2059662071.html
россия
пермский край
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пермский край, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермский край, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
После ЧП в здании пермского политеха возбуждено уголовное дело
После ЧП в здании факультета пермского политеха возбуждено уголовное дело
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ЧП в здании факультета пермского политеха из-за гибели двух людей, сообщила пресс-служба СУСК края.
В четверг в министерстве территориальной безопасности Пермского края
сообщили о ЧП в одном из учебных корпусов политехнического университета. Предварительно, во время лабораторных испытаний в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина. Погибли мужчина и ребенок. Трое человек пострадали. СК
возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"Следственными органами СК России
по Пермскому краю по факту происшествия в одном из университетов города Перми
, в результате которого скончалась двое людей, в том числе малолетняя, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточнила, что следователи осматривают место происшествия, изымают предметы и объекты, имеющие значение для следствия, назначают судебные экспертизы, в том числе, пожарно-техническую и судебно-медицинскую, чтобы установить причину пожара и гибели людей.