После ЧП в здании пермского политеха возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ЧП в здании факультета пермского политеха из-за гибели двух людей, сообщила пресс-служба СУСК края.

Пресс-служба уточнила, что следователи осматривают место происшествия, изымают предметы и объекты, имеющие значение для следствия, назначают судебные экспертизы, в том числе, пожарно-техническую и судебно-медицинскую, чтобы установить причину пожара и гибели людей.