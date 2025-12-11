Проект надземного пешеходного перехода на продлении Валаамской улицы в Москве

Десятков: два пешеходных перехода построят на продлении Валаамской улицы

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Два надземных пешеходных перехода построят в ходе продления Валаамской улицы до улицы Академика Королева в Москве, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Он уточнил, что работы ведутся вблизи домов 12А и 12Д на улице Милашенкова.

"Через новый участок дороги ведется строительство двух надземных пешеходных переходов. На сегодня полностью завершены монолитные работы и выполнен монтаж металлоконструкций пролетных строений на обоих объектах. Все работы планируется завершить в 2026 году", – приводит слова Десяткова пресс-служба департамента.

В сообщении указывается, что переходы будут оборудованы лифтами.

Также в ходе продления Валаамской улицы возведут семь километров дорог, в том числе путепровод через МЦД-3, добавляется в пресс-релизе.