Десятков: два пешеходных перехода построят на продлении Валаамской улицы
Десятков: два пешеходных перехода построят на продлении Валаамской улицы - РИА Новости, 11.12.2025
Десятков: два пешеходных перехода построят на продлении Валаамской улицы
Два надземных пешеходных перехода построят в ходе продления Валаамской улицы до улицы Академика Королева в Москве, сообщил глава столичного департамента... РИА Новости, 11.12.2025
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Два надземных пешеходных перехода построят в ходе продления Валаамской улицы до улицы Академика Королева в Москве, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
Он уточнил, что работы ведутся вблизи домов 12А и 12Д на улице Милашенкова.
"Через новый участок дороги ведется строительство двух надземных пешеходных переходов. На сегодня полностью завершены монолитные работы и выполнен монтаж металлоконструкций пролетных строений на обоих объектах. Все работы планируется завершить в 2026 году", – приводит слова Десяткова пресс-служба департамента.
В сообщении указывается, что переходы будут оборудованы лифтами.
Также в ходе продления Валаамской улицы возведут семь километров дорог, в том числе путепровод через МЦД-3, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве дороги-связки между МСД и улицей Академика Королева.