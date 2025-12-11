Рейтинг@Mail.ru
Десятков: два пешеходных перехода построят на продлении Валаамской улицы - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/perekhody-2061304115.html
Десятков: два пешеходных перехода построят на продлении Валаамской улицы
Десятков: два пешеходных перехода построят на продлении Валаамской улицы - РИА Новости, 11.12.2025
Десятков: два пешеходных перехода построят на продлении Валаамской улицы
Два надземных пешеходных перехода построят в ходе продления Валаамской улицы до улицы Академика Королева в Москве, сообщил глава столичного департамента... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T11:00:00+03:00
2025-12-11T11:00:00+03:00
москва
василий десятков
департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061303287_41:0:1325:722_1920x0_80_0_0_77951f21f2e705df616243bd33a467a7.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061303287_179:0:1142:722_1920x0_80_0_0_c852b0cb705d50d32c1e7924dc5fdac3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, василий десятков, департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры москвы
Москва, Василий Десятков, Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы
Десятков: два пешеходных перехода построят на продлении Валаамской улицы

Десятков: два пешеходных перехода построят в рамках продления Валаамской улицы

© Фото : ДСТиИИ Проект надземного пешеходного перехода на продлении Валаамской улицы в Москве
Проект надземного пешеходного перехода на продлении Валаамской улицы в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : ДСТиИИ
Проект надземного пешеходного перехода на продлении Валаамской улицы в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Два надземных пешеходных перехода построят в ходе продления Валаамской улицы до улицы Академика Королева в Москве, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
Он уточнил, что работы ведутся вблизи домов 12А и 12Д на улице Милашенкова.
"Через новый участок дороги ведется строительство двух надземных пешеходных переходов. На сегодня полностью завершены монолитные работы и выполнен монтаж металлоконструкций пролетных строений на обоих объектах. Все работы планируется завершить в 2026 году", – приводит слова Десяткова пресс-служба департамента.
В сообщении указывается, что переходы будут оборудованы лифтами.
Также в ходе продления Валаамской улицы возведут семь километров дорог, в том числе путепровод через МЦД-3, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве дороги-связки между МСД и улицей Академика Королева.
 
МоскваВасилий ДесятковДепартамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала