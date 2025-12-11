Пентагону порекомендовали улучшить испытание оружия

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Пентагону следует улучшить практики испытаний и оценки нового вооружения, используемые всеми подразделениями, чтобы ускорить его развертывание, выяснило РИА Новости, ознакомившись с отчетом Счетной палаты США.

"Министерству обороны все еще предстоит осознать свою задачу по быстрой разработке систем вооружения для оперативной доставки этого вооружения в руки бойцов", - добавили в палате.