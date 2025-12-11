Рейтинг@Mail.ru
Пентагону порекомендовали улучшить испытание оружия - РИА Новости, 11.12.2025
23:31 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/pentagon-2061538899.html
Пентагону порекомендовали улучшить испытание оружия
Пентагону порекомендовали улучшить испытание оружия - РИА Новости, 11.12.2025
Пентагону порекомендовали улучшить испытание оружия
Пентагону следует улучшить практики испытаний и оценки нового вооружения, используемые всеми подразделениями, чтобы ускорить его развертывание, выяснило РИА... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T23:31:00+03:00
2025-12-11T23:31:00+03:00
в мире
сша
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
сша
в мире, сша, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Пентагону порекомендовали улучшить испытание оружия

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Пентагону следует улучшить практики испытаний и оценки нового вооружения, используемые всеми подразделениями, чтобы ускорить его развертывание, выяснило РИА Новости, ознакомившись с отчетом Счетной палаты США.
«
"Палата выносит 13 рекомендаций, в том числе о том, что министру обороны (министр войны Пит Хегсет) и министрам военно-воздушных сил, сухопутных войск и военно-морского флота следует пересмотреть политику испытаний и оценки систем вооружения и другую соответствующую политику, чтобы соответствовать избранным методам разработки продукции", - говорится в отчете ведомства.
Изменения должны затрагивать практики всех военных ведомств США по привлечению испытателей, а также их подходы к самим испытаниям и работу с обратной связью.
"Министерству обороны все еще предстоит осознать свою задачу по быстрой разработке систем вооружения для оперативной доставки этого вооружения в руки бойцов", - добавили в палате.
Ранее в декабре Хегсет назвал историческими вложения страны в вооруженные силы при президенте Дональде Трампе, добавив, что следующие поколения американцев будут говорить о нынешнем наращивании военной мощи США.
В миреСШАПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
