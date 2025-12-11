Пентагон не расследовал утечку секретных данных от Хегсета, сообщает CNN

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пентагон не провел расследование последствий переписки в мессенджере Signal министра обороны США Пита Хегсета, в ходе которой была сообщена секретная информация военного характера, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Пентагон не проводил планового расследования по поводу того, повлияло ли на национальную безопасность раскрытие конфиденциальной военной информации министром обороны Питом Хегсетом в групповом чате в приложении Signal в начале этого года, и было ли оно умышленным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одной из причин того, что такое расследование не было проведено, заключается отсутствие санкции самого Хегсета.
По данным CNN, проведение расследования и оценка ущерба, как правило, проводятся в случае любой утечки чувствительной информации военного характера.
"Хегсет не отдавал приказ провести расследование", - говорится в публикации со ссылкой на высокопоставленных бывших сотрудников оборонного ведомства.
В конце ноября газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что Хегсет при ударах США по судам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы приказал "убивать всех", в связи с этим при первом ударе 2 сентября командующим было приказано нанести второй удар, чтобы убить выживших. Белый дом в связи с публикацией этой статьи назвал газету "медиапреступником недели". В Белом доме и самом Пентагоне этот материал раскритиковали: называли его ложью, отмечали, что такие удары соответствуют законам войны.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами Хегсета, вице-президента США Джей Ди Вэнса, занимавшего тогда пост советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.