Рейтинг@Mail.ru
Целью Армении является членство в ЕС, а не выход из ЕАЭС, заявил Пашинян - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:23 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/pashinyan-2061259405.html
Целью Армении является членство в ЕС, а не выход из ЕАЭС, заявил Пашинян
Целью Армении является членство в ЕС, а не выход из ЕАЭС, заявил Пашинян - РИА Новости, 11.12.2025
Целью Армении является членство в ЕС, а не выход из ЕАЭС, заявил Пашинян
Выход из Евразийского экономического союза не является целью Армении, но ее цель - членство в ЕС, заявил журналистам премьер-министр республики Никол Пашинян. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T01:23:00+03:00
2025-12-11T01:23:00+03:00
в мире
армения
россия
германия
никол пашинян
ваагн хачатурян
алексей оверчук
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044461011_0:50:3091:1789_1920x0_80_0_0_86a9c5fa1d5145dd89722aff70cadad7.jpg
https://ria.ru/20251211/pashinjane-2061252796.html
https://ria.ru/20251112/armenija-2054542938.html
https://ria.ru/20251112/armenija-2054430484.html
армения
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044461011_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_9fe12c403bae7604953269c8452b7340.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, германия, никол пашинян, ваагн хачатурян, алексей оверчук, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Армения, Россия, Германия, Никол Пашинян, Ваагн Хачатурян, Алексей Оверчук, Евросоюз, Евразийский экономический союз
Целью Армении является членство в ЕС, а не выход из ЕАЭС, заявил Пашинян

Пашинян: целью Армении является членство в ЕС, а не выход из ЕАЭС

© POOL | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 11 дек - РИА Новости. Выход из Евразийского экономического союза не является целью Армении, но ее цель - членство в ЕС, заявил журналистам премьер-министр республики Никол Пашинян.
В августе он, отвечая на вопрос о возможности выхода республики из ЕАЭС на фоне ее сближения с Евросоюзом, заявил, что возможен любой сценарий. Он также отмечал, что одновременное членство в Евросоюзе и в ЕАЭС невозможно, поэтому "когда придет время, когда выбор будет окончательным", то в Армении примут соответствующее решение.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Пашинян заявил, что едет в Москву на заседание евразийского межправсовета
00:03
"Выход из ЕАЭС - это не цель, но с другой стороны цель - членство в ЕС. Мы понимаем, что одновременное членство в Евразийском экономическом союзу и Евросоюзе невозможно. Мы понимаем, что есть какая-то точка, когда нужно будет принимать решение, но сейчас этой точки мы не достигли. Сегодня нет необходимости принимать решение. Если сегодня нет необходимости принимать решение, зачем это делать?" - заявил Пашинян во время визита в Германию, его слова приводят армянские СМИ.
По его словам, принятие парламентом республики закона о начале процесса вступления в ЕС является в первую очередь стимулом для продолжения демократических реформ, гармонизации всех сфер стандартам Европейского союза.
"Быть членом ЕС означает соответствовать стандартам Евросоюза во всех сферах - в области прав человека, независимой судебной системы, экономики, политики, безопасности продуктов питания. Пока мы объективно не соответствуем стандартам ЕС, мы не можем стать членом Европейского союза. Следовательно, первая задача на этом пути - иметь страну, соответствующую стандартам Европейского союза. Когда мы достигнем этой точки, мы обратимся за членством в ЕС", - заявил Пашинян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Армения рассмотрит предложения о покупке зерна, заявил Пашинян
12 ноября, 17:01
Он считает, что до этого обращаться бессмысленно. По мнению Пашиняна, Армения, обеспечив стандарты ЕС, в любом случае будет в выигрышной ситуации, даже если ее не примут в Европейский союз.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением.
В январе вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Армения не намерена отказываться от российского зерна, заявил Пашинян
12 ноября, 11:56
 
В миреАрменияРоссияГерманияНикол ПашинянВаагн ХачатурянАлексей ОверчукЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала