Пашинян заявил, что едет в Москву на заседание евразийского межправсовета - РИА Новости, 11.12.2025
00:03 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/pashinjane-2061252796.html
Пашинян заявил, что едет в Москву на заседание евразийского межправсовета
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что отправится из Германии в Москву на заседание евразийского межправсовета. РИА Новости, 11.12.2025
Пашинян заявил, что едет в Москву на заседание евразийского межправсовета

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что отправится из Германии в Москву на заседание евразийского межправсовета.
"Я отсюда направлюсь в Москву, где приму участие в заседании межправительственного совета ЕАЭС", - сказал Пашинян армянским журналистам в Гамбурге.
По его словам, нет "несовместимости" между участием в ЕАЭС и углублением отношений с Европейским союзом.
"Когда придет время, когда мы поймем, что есть несовместимость, мы подумаем, какое принять решение", - заявил он.
Пашинян назвал причину бедности в Армении
