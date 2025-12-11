Пашинян заявил, что едет в Москву на заседание евразийского межправсовета

ЕРЕВАН, 10 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что отправится из Германии в Москву на заседание евразийского межправсовета.

"Я отсюда направлюсь в Москву , где приму участие в заседании межправительственного совета ЕАЭС ", - сказал Пашинян армянским журналистам в Гамбурге

По его словам, нет "несовместимости" между участием в ЕАЭС и углублением отношений с Европейским союзом.