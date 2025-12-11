https://ria.ru/20251211/pashinjane-2061252796.html
Пашинян заявил, что едет в Москву на заседание евразийского межправсовета
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что отправится из Германии в Москву на заседание евразийского межправсовета. РИА Новости, 11.12.2025
Пашинян заявил, что едет в Москву на заседание евразийского межправсовета
