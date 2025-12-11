Овчинский: на Воробьевых Горах открылась выставка о проектах в Москве

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Выставка, посвященная победителям конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства", открылась на эскалаторной галерее станции "Воробьевы горы" в Москве, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Экспозиция на станции "Воробьевы горы" представит фотографии и ключевую информацию о самых значимых строительных проектах Москвы, отмеченных жюри в 26-м сезоне конкурса, итоги которого подвели в августе 2025 года", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Например, среди победителей этого года такие проекты, как корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, велопешеходный мост через Нагатинский затон, дворец тенниса в Лужниках.

Кроме того, указывается в сообщении, среди объектов метрополитена были отмечены новые станции Троицкой и Сокольнической линий.