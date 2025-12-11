https://ria.ru/20251211/ovchinskiy-2061201790.html
Овчинский: в Рязанском районе строят дом по реновации
Овчинский: в Рязанском районе строят дом по реновации - РИА Новости, 11.12.2025
Овчинский: в Рязанском районе строят дом по реновации
В Рязанском районе Москвы строят дом на 325 квартир в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной... РИА Новости, 11.12.2025
москва
Овчинский: в Рязанском районе Москвы строят дом по реновации
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Рязанском районе Москвы строят дом на 325 квартир в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он уточнил, что дом возводят на Рязанском проспекте, во владении 6А. Его площадь составит примерно 30 тысяч квадратных метров.
"В нем запроектированы 325 квартир с готовой улучшенной отделкой и остеклением. Жилая площадь превысит 20 тысяч квадратных метров. На данный момент идет возведение монолитных конструкций дома", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В сообщении указывается, что дом состоит из трех секций – в каждой будет вестибюль с колясочной и комнатой для консьержа.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 старых многоквартирных домов.