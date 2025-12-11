ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос в интервью РИА Новости подчеркнул необходимость нормализации отношений Соединенных Штатов с Россией на фоне недавней отмены санкций против президента Сирии на переходный период.