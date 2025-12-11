Филантропическая организация "Рыбаков Фонд" подвела итоги десятилетия

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Основатели и партнеры филантропической организации "Рыбаков Фонд" в четверг подвели итоги десятилетия на площадке пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня", передает корреспондент РИА Новости.

Игорь и Екатерина Рыбаковы создали организацию в 2015 году как частную филантропическую инициативу. Сегодня фонд превратился в разветвленную экосистему, которая работает в сфере образования, развития сообществ и поддержки предпринимательства. Президент и сооснователь фонда Екатерина Рыбакова отметила, что путь организации — это эволюция от точечной помощи к системным изменениям.

"Наша цель была инвестировать в человеческий потенциал, в человеческие жизни с точки зрения процесса, качества жизни. Мы верили, что импульс должен исходить от человека, а наша задача — создавать среду, в которой человек почувствует изнутри импульс изменения своей жизни и среды вокруг. Этот подход, действительно, начинает работать", — заявила Рыбакова.

За 10 лет общий объем социальных инвестиций семьи Рыбаковых и партнеров фонда превысил 13,5 миллиарда рублей. Из них 5 миллиардов направлено в эндаумент "Сила Сообществ". Ключевым активом фонда стали саморазвивающиеся сообщества, объединяющие более 800 тысяч человек: педагогов ("Университет детства"), женщин (PRO Женщин), предпринимателей ("X10 Движение", "Эквиум") и более 15 тысяч лидеров этих сообществ.

Одним из флагманских инструментов стала платформа Legacy для создания эндаументов — целевых капиталов, когда пожертвованные средства не тратятся напрямую, а инвестируются, и на поддержку организации или проекта ежегодно направляются только доходы от этих инвестиций. Это обеспечивает долгосрочное и устойчивое финансирование. На платформе уже открыто 48 эндаументов на 6,2 миллиарда рублей, причем 32 из них — школьные, что составляет большую часть таких фондов в стране.

По словам Рыбаковой, решающим являются не деньги, а сами люди: их энергия и заинтересованность.

Особенность подхода фонда — горизонт планирования, выходящий за рамки жизни основателей. Эта философия воплотилась в инициативе "Физтех-2050" в партнерстве с Московским физико-техническим институтом (МФТИ). Как отметил ректор университета Дмитрий Ливанов, этот проект, включающий строительство нового кампуса и программы развития предпринимательства среди студентов, не имеет аналогов в России по масштабу частных инвестиций.

"Предпринимательству нельзя научиться на лекциях. Это практическая работа. И вот здесь очень важны наставники, люди в личном контакте", — сказал Ливанов.

Директор института образования национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Евгений Терентьев привел данные по программам для педагогов.

"Среди тех, кто прошел через эти инициативы, в два раза сократилась доля тех, кто помышлял для себя возможность ухода из учительской практики. Примерно 90% стали на практике пользоваться новыми подходами. До половины примерно отметили изменение материального положения", — подчеркнул Терентьев.

Исследование сообщества PRO Женщин выявило ключевой эффект: для большинства участниц главным результатом стало не развитие бизнеса, а обретение нового смысла жизни и эмоциональной поддержки в период жизненных трудностей.

"Главным эффектом оказалось то, что туда приходят женщины на каком-то трудном для себя жизненном этапе... Они приходят в сообщество, которое помогает им обрести новый смысл жизни... И вот, оказывается, обретение этого нового смысла, обретение нового, принципиально другого эмоционального состояния — вот это и оказалось самым главным эффектом этой платформы", — сказал руководитель исследовательской группы "Циркон" Игорь Задорин.

Меценаты фонда, предприниматели Алексей Пешков и Анна Курбатова рассказали, что участие в инициативах фонда для них — способ преодолеть "предпринимательское одиночество" и влиять на позитивные изменения в стране, вкладываясь в будущие поколения.