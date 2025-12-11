США признали упадок и цивилизационный кризис Европы, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. США в новой стратегии национальной безопасности признали цивилизационный кризис и упадок Европы, которая стала слабым и ненадежным союзником, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

На прошлой неделе в пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США , в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине

"Вкратце: Америка точно понимает упадок Европы. Они видят упадок цивилизационного масштаба, с которым мы в Венгрии боремся уже пятнадцать лет. Наконец мы боремся с ним не в одиночку", - написал Орбан в соцсети Х.

По его словам, США видят, что Европа зашла в тупик в экономике

"Слабый союзник не может защитить себя, и на него нельзя полагаться в международных делах. Они видят и цивилизационный кризис Европы. Они видят, что цивилизационные ценности Европы, демократия и свободный рынок находятся под угрозой", - подчеркнул венгерский премьер.

Орбан также отметил, что США признают ошибочность политики европейских либералов, которые "спалили сеть отношений, которая когда-то существовала с Россией".

"По мнению американских лиц, принимающих решения, отношения Европы с Россией необходимо перестраивать на стратегическом уровне", - добавил он.

Венгерский премьер назвал новую стратегию национальной безопасности США "самым важным и интересным документом последних лет", где о ЕС говорится в том же тоне, в каком предыдущая администрация США и Брюссель привыкли говорить о Венгрии.

Орбан ранее заявлял, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.