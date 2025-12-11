https://ria.ru/20251211/orban-2061408365.html
США признали упадок и цивилизационный кризис Европы, заявил Орбан
В мире, Европа, США, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз
БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. США в новой стратегии национальной безопасности признали цивилизационный кризис и упадок Европы, которая стала слабым и ненадежным союзником, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
На прошлой неделе в пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США
, в которой требует от Европы
взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине
.
"Вкратце: Америка точно понимает упадок Европы. Они видят упадок цивилизационного масштаба, с которым мы в Венгрии
боремся уже пятнадцать лет. Наконец мы боремся с ним не в одиночку", - написал Орбан
в соцсети Х.
По его словам, США видят, что Европа зашла в тупик в экономике
"Слабый союзник не может защитить себя, и на него нельзя полагаться в международных делах. Они видят и цивилизационный кризис Европы. Они видят, что цивилизационные ценности Европы, демократия и свободный рынок находятся под угрозой", - подчеркнул венгерский премьер.
Орбан также отметил, что США признают ошибочность политики европейских либералов, которые "спалили сеть отношений, которая когда-то существовала с Россией".
"По мнению американских лиц, принимающих решения, отношения Европы с Россией
необходимо перестраивать на стратегическом уровне", - добавил он.
Венгерский премьер назвал новую стратегию национальной безопасности США "самым важным и интересным документом последних лет", где о ЕС
говорится в том же тоне, в каком предыдущая администрация США и Брюссель
привыкли говорить о Венгрии.
Орбан ранее заявлял, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
Кроме того, ранее глава правительства Венгрии также заявлял, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток
, а следующий век станет веком Евразии
. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.