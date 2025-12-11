Рейтинг@Mail.ru
США признали упадок и цивилизационный кризис Европы, заявил Орбан - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/orban-2061408365.html
США признали упадок и цивилизационный кризис Европы, заявил Орбан
США признали упадок и цивилизационный кризис Европы, заявил Орбан - РИА Новости, 11.12.2025
США признали упадок и цивилизационный кризис Европы, заявил Орбан
США в новой стратегии национальной безопасности признали цивилизационный кризис и упадок Европы, которая стала слабым и ненадежным союзником, заявил венгерский... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T15:44:00+03:00
2025-12-11T15:44:00+03:00
в мире
европа
сша
венгрия
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ddd65efe23ffcc5d4f224c39d3f5bd2.jpg
https://ria.ru/20251210/vengrija-2061127215.html
https://ria.ru/20251208/orban-2060668746.html
https://ria.ru/20251208/es-2060519124.html
европа
сша
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79f54b713b3a24f616546bd4c70c1c76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, венгрия, виктор орбан, евросоюз
В мире, Европа, США, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз
США признали упадок и цивилизационный кризис Европы, заявил Орбан

Орбан: США в новой стратегии нацбезопасности признали упадок и кризис Европы

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. США в новой стратегии национальной безопасности признали цивилизационный кризис и упадок Европы, которая стала слабым и ненадежным союзником, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
На прошлой неделе в пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Венгрия не будет принимать мигрантов по новому пакту ЕС, заявил Орбан
10 декабря, 14:51
"Вкратце: Америка точно понимает упадок Европы. Они видят упадок цивилизационного масштаба, с которым мы в Венгрии боремся уже пятнадцать лет. Наконец мы боремся с ним не в одиночку", - написал Орбан в соцсети Х.
По его словам, США видят, что Европа зашла в тупик в экономике
"Слабый союзник не может защитить себя, и на него нельзя полагаться в международных делах. Они видят и цивилизационный кризис Европы. Они видят, что цивилизационные ценности Европы, демократия и свободный рынок находятся под угрозой", - подчеркнул венгерский премьер.
Орбан также отметил, что США признают ошибочность политики европейских либералов, которые "спалили сеть отношений, которая когда-то существовала с Россией".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Орбан заявил, что договорился с Турцией о транзите российского газа
8 декабря, 19:56
"По мнению американских лиц, принимающих решения, отношения Европы с Россией необходимо перестраивать на стратегическом уровне", - добавил он.
Венгерский премьер назвал новую стратегию национальной безопасности США "самым важным и интересным документом последних лет", где о ЕС говорится в том же тоне, в каком предыдущая администрация США и Брюссель привыкли говорить о Венгрии.
Орбан ранее заявлял, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
Кроме того, ранее глава правительства Венгрии также заявлял, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
ЕС хочет принять Украину и начать войну с Россией, заявил Орбан
8 декабря, 11:24
 
В миреЕвропаСШАВенгрияВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала