МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Врачи Тверского областного онкодиспансера проводят выездные приемы в муниципалитетах, следующий состоится в Бежецкой ЦРБ 26 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Благодаря выездным приемам пациенты онкологического профиля или с подозрением на онкозаболевание могут получить квалифицированную помощь и консультацию.

С августа медики онкодиспансера посетили Калининский округ, Кимры, Конаково и Осташков. В составе бригады работают маммолог-онколог, хирург-онколог, онкогинеколог, врач ультразвуковой диагностики и другие специалисты. Следующий выезд врачей запланирован в Бежецкую ЦРБ.

Борьба с онкозаболеваниями и своевременное их выявление являются одним из приоритетов сферы здравоохранения региона. Онкологическая служба Верхневолжья оснащается высокотехнологичным оборудованием, развивается система Центров амбулаторной онкологической помощи. Мероприятия по данному направлению соответствуют целям и задачам президентского национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

"Цель таких выездов – прием пациентов, у которых были впервые выявлены злокачественные новообразования, а также находящихся на диспансерном учете. Также мы осматриваем пациентов с подозрениями на наличие онкологических заболеваний с целью дообследования", – рассказал главный врач Тверского областного клинического онкологического диспансера Дмитрий Максимов.