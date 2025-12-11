Рейтинг@Mail.ru
Врачи Тверского областного онкодиспансера проводят выездные приемы
Тверская область
 
14:16 11.12.2025
Врачи Тверского областного онкодиспансера проводят выездные приемы
Врачи Тверского областного онкодиспансера проводят выездные приемы
Врачи Тверского областного онкодиспансера проводят выездные приемы
Врачи Тверского областного онкодиспансера проводят выездные приемы в муниципалитетах, следующий состоится в Бежецкой ЦРБ 26 декабря, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2025
Врачи Тверского областного онкодиспансера проводят выездные приемы

Специалисты Тверского областного онкодиспансера проводят выездные приемы

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Врачи Тверского областного онкодиспансера проводят выездные приемы в муниципалитетах, следующий состоится в Бежецкой ЦРБ 26 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Благодаря выездным приемам пациенты онкологического профиля или с подозрением на онкозаболевание могут получить квалифицированную помощь и консультацию.
Новый учебно-производственный класс открылся в колледже в Тверской области
10 декабря, 16:39
10 декабря, 16:39
С августа медики онкодиспансера посетили Калининский округ, Кимры, Конаково и Осташков. В составе бригады работают маммолог-онколог, хирург-онколог, онкогинеколог, врач ультразвуковой диагностики и другие специалисты. Следующий выезд врачей запланирован в Бежецкую ЦРБ.
Борьба с онкозаболеваниями и своевременное их выявление являются одним из приоритетов сферы здравоохранения региона. Онкологическая служба Верхневолжья оснащается высокотехнологичным оборудованием, развивается система Центров амбулаторной онкологической помощи. Мероприятия по данному направлению соответствуют целям и задачам президентского национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
"Цель таких выездов – прием пациентов, у которых были впервые выявлены злокачественные новообразования, а также находящихся на диспансерном учете. Также мы осматриваем пациентов с подозрениями на наличие онкологических заболеваний с целью дообследования", – рассказал главный врач Тверского областного клинического онкологического диспансера Дмитрий Максимов.
Выездные приемы специалистов позволяют расширить охват пациентов, нуждающихся в диспансерном наблюдении. Приемы ведутся на базе центральных районных больниц. Списки пациентов для обследования врачами Тверского областного онкодиспансера формируются заблаговременно специалистами ЦРБ.
Тверская область открыла фотовыставку в центре Москвы
10 декабря, 15:50
10 декабря, 15:50
 
