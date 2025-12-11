https://ria.ru/20251211/onkodispanser-2061375770.html
Врачи Тверского областного онкодиспансера проводят выездные приемы
Врачи Тверского областного онкодиспансера проводят выездные приемы - РИА Новости, 11.12.2025
Врачи Тверского областного онкодиспансера проводят выездные приемы
Врачи Тверского областного онкодиспансера проводят выездные приемы в муниципалитетах, следующий состоится в Бежецкой ЦРБ 26 декабря, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T14:16:00+03:00
2025-12-11T14:16:00+03:00
2025-12-11T14:16:00+03:00
тверская область
кимры
конаково
осташков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061373156_0:103:959:642_1920x0_80_0_0_93edbfd53dcacc2bb6664a9582d5f6cf.jpg
https://ria.ru/20251210/kolledzh-2061169345.html
https://ria.ru/20251210/fotovystavka-2061151847.html
кимры
конаково
осташков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061373156_0:2:959:721_1920x0_80_0_0_bfce87db52d0fa8e37a0ef355b9cc47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кимры, конаково, осташков
Тверская область, Кимры, Конаково, Осташков
Врачи Тверского областного онкодиспансера проводят выездные приемы
Специалисты Тверского областного онкодиспансера проводят выездные приемы
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Врачи Тверского областного онкодиспансера проводят выездные приемы в муниципалитетах, следующий состоится в Бежецкой ЦРБ 26 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Благодаря выездным приемам пациенты онкологического профиля или с подозрением на онкозаболевание могут получить квалифицированную помощь и консультацию.
С августа медики онкодиспансера посетили Калининский округ, Кимры, Конаково и Осташков. В составе бригады работают маммолог-онколог, хирург-онколог, онкогинеколог, врач ультразвуковой диагностики и другие специалисты. Следующий выезд врачей запланирован в Бежецкую ЦРБ.
Борьба с онкозаболеваниями и своевременное их выявление являются одним из приоритетов сферы здравоохранения региона. Онкологическая служба Верхневолжья оснащается высокотехнологичным оборудованием, развивается система Центров амбулаторной онкологической помощи. Мероприятия по данному направлению соответствуют целям и задачам президентского национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
"Цель таких выездов – прием пациентов, у которых были впервые выявлены злокачественные новообразования, а также находящихся на диспансерном учете. Также мы осматриваем пациентов с подозрениями на наличие онкологических заболеваний с целью дообследования", – рассказал главный врач Тверского областного клинического онкологического диспансера Дмитрий Максимов.
Выездные приемы специалистов позволяют расширить охват пациентов, нуждающихся в диспансерном наблюдении. Приемы ведутся на базе центральных районных больниц. Списки пациентов для обследования врачами Тверского областного онкодиспансера формируются заблаговременно специалистами ЦРБ.