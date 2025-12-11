https://ria.ru/20251211/ogranicheniya-2061258016.html
Во "Внуково" и "Домодедово" ввели временные ограничения на полеты
Во "Внуково" и "Домодедово" ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 11.12.2025
Во "Внуково" и "Домодедово" ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T01:07:00+03:00
2025-12-11T01:07:00+03:00
2025-12-11T01:07:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_e26665fa3707484b049581ca5b29f71b.jpg
https://ria.ru/20251211/ogranicheniya-2061255705.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dee147fad6eee617a2bc6fe1e1688410.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт)
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт)
Во "Внуково" и "Домодедово" ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: во "Внуково" и "Домодедово" ввели временные ограничения на полеты