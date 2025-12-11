https://ria.ru/20251211/ogranicheniya-2061254325.html
В "Шереметьево" ввели временные ограничения на полеты
В "Шереметьево" ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 11.12.2025
В "Шереметьево" ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.12.2025
В "Шереметьево" ввели временные ограничения на полеты
