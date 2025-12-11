ЦБ не планирует ограничивать выход граждан из криптоактивов

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Предложения Банка России о регулировании рынка криптовалют не предполагают никаких ограничений для граждан на выход из криптоактивов, ограничиваться будут только новые сделки на покупку, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

ЦБ в середине марта направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Для этого изначально планировалось установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года, но впоследствии регулятор отказался от проведения эксперимента в пользу прямого регулирования рынка криптовалют в России

"Если у них будет статус лица, которое не может проводить операции с криптоактивами, они смогут либо держать их дальше, либо продать или обменять на какую-то фиатную валюту или другие активы. На выход из криптоактивов никаких ограничений не предполагается – ни по времени, ни по объему. Ограничиваться будут только новые сделки на покупку", - ответил Чистюхин на вопрос, что будет с обычными людьми, которые уже купили криптовалюту.

Он напомнил, что изначально регулятор предлагал создать отдельную категорию инвесторов – суперквалифицированных – и разрешить инвестировать в криптовалюты только им.

"После серии обсуждений мы отошли от этой идеи и согласились допустить на этот рынок квалифицированных инвесторов при условии, что они пройдут определенное тестирование. Окончательное решение еще не принято, подвижки в этой области еще возможны. Мы принимаем регулирование не ради регулирования - нам важно, чтобы оно отвечало потребностям сегодняшнего дня и работало", - подчеркнул первый зампред ЦБ.

В настоящее время в России около миллиона квалифицированных инвесторов, напомнил он. "Для их тестирования должны быть вопросы на понимание работы "крипты", ничего сверхъестественного. "Квалам" будет несложно на них ответить и получить необходимый статус", - считает Чистюхин.