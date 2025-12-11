Рейтинг@Mail.ru
ЦБ не планирует ограничивать выход граждан из криптоактивов
08:51 11.12.2025 (обновлено: 08:57 11.12.2025)
ЦБ не планирует ограничивать выход граждан из криптоактивов
ЦБ не планирует ограничивать выход граждан из криптоактивов - РИА Новости, 11.12.2025
ЦБ не планирует ограничивать выход граждан из криптоактивов
Предложения Банка России о регулировании рынка криптовалют не предполагают никаких ограничений для граждан на выход из криптоактивов, ограничиваться будут... РИА Новости, 11.12.2025
2025
ЦБ не планирует ограничивать выход граждан из криптоактивов

Банк России не будет ограничивать выход граждан из криптоактивов

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Предложения Банка России о регулировании рынка криптовалют не предполагают никаких ограничений для граждан на выход из криптоактивов, ограничиваться будут только новые сделки на покупку, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
ЦБ в середине марта направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Для этого изначально планировалось установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года, но впоследствии регулятор отказался от проведения эксперимента в пользу прямого регулирования рынка криптовалют в России.
"Если у них будет статус лица, которое не может проводить операции с криптоактивами, они смогут либо держать их дальше, либо продать или обменять на какую-то фиатную валюту или другие активы. На выход из криптоактивов никаких ограничений не предполагается – ни по времени, ни по объему. Ограничиваться будут только новые сделки на покупку", - ответил Чистюхин на вопрос, что будет с обычными людьми, которые уже купили криптовалюту.
Он напомнил, что изначально регулятор предлагал создать отдельную категорию инвесторов – суперквалифицированных – и разрешить инвестировать в криптовалюты только им.
"После серии обсуждений мы отошли от этой идеи и согласились допустить на этот рынок квалифицированных инвесторов при условии, что они пройдут определенное тестирование. Окончательное решение еще не принято, подвижки в этой области еще возможны. Мы принимаем регулирование не ради регулирования - нам важно, чтобы оно отвечало потребностям сегодняшнего дня и работало", - подчеркнул первый зампред ЦБ.
В настоящее время в России около миллиона квалифицированных инвесторов, напомнил он. "Для их тестирования должны быть вопросы на понимание работы "крипты", ничего сверхъестественного. "Квалам" будет несложно на них ответить и получить необходимый статус", - считает Чистюхин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
