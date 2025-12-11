https://ria.ru/20251211/ogranichenija-2061284337.html
В шести российских аэропортах сняли временные ограничения
В шести российских аэропортах сняли временные ограничения - РИА Новости, 11.12.2025
В шести российских аэропортах сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы, Тамбова и Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T08:23:00+03:00
2025-12-11T08:23:00+03:00
2025-12-11T08:23:00+03:00
владикавказ
грозный
магас
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туношна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037639565_0:71:3001:1759_1920x0_80_0_0_5eb7df3496f1ab436530d33cefa64f60.jpg
https://ria.ru/20251211/rejsy-2061283440.html
владикавказ
грозный
магас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037639565_281:0:2721:1830_1920x0_80_0_0_409c7a7e90cbb9c0837d4c61f7be8c32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, грозный, магас, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна
Владикавказ, Грозный, Магас, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туношна
В шести российских аэропортах сняли временные ограничения
В шести аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов