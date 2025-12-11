Жительница Одессы пожаловалась на поведение переехавших с Западной Украины

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Одессу при новом главе Сергее Лысаке приехало очень много людей с Западной Украины, они ведут себя нагло, оскорбляют жителей города на украинском языке, рассказала РИА Новости местная жительница.

"Очень много приехало "кастрюль" (так на Украине называют участников "майдана", многие из них выходили на митинг с кастрюлями на голове - ред.) сюда, очень часто слышу, чаще стала слышать западенский акцент, их наречия. Они в маршрутках себя ведут очень нагло. Могут с какими-то претензиями к водителю пристать, начать водителя унижать, оскорблять на своей мове (на украинском языке - ред.), на своем западно-украинском акценте", - сказала собеседница агентства.

Жительница города добавила, что все это сходит им с рук.

"И маршрутка вся сидит молчит. Люди просто запуганы", - сказала она.

Владимир Зеленский 14 октября лишил занимавшего тогда пост мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Главой Одесской городской военной администрации он назначил Сергея Лысака, который с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.

Жители Одессы с приходом Владимира Зеленского постоянно подвергаются репрессиям за поддержку русской культуры и даже за разговоры на русском языке.

После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией , в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.