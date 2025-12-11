Рейтинг@Mail.ru
Жительница Одессы пожаловалась на поведение переехавших с Западной Украины - РИА Новости, 11.12.2025
10:28 11.12.2025
Жительница Одессы пожаловалась на поведение переехавших с Западной Украины
Жительница Одессы пожаловалась на поведение переехавших с Западной Украины
Жительница Одессы пожаловалась на поведение переехавших с Западной Украины

РИА Новости: приехавшие в Одессу с Западной Украины оскорбляют местных жителей

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Одессу при новом главе Сергее Лысаке приехало очень много людей с Западной Украины, они ведут себя нагло, оскорбляют жителей города на украинском языке, рассказала РИА Новости местная жительница.
"Очень много приехало "кастрюль" (так на Украине называют участников "майдана", многие из них выходили на митинг с кастрюлями на голове - ред.) сюда, очень часто слышу, чаще стала слышать западенский акцент, их наречия. Они в маршрутках себя ведут очень нагло. Могут с какими-то претензиями к водителю пристать, начать водителя унижать, оскорблять на своей мове (на украинском языке - ред.), на своем западно-украинском акценте", - сказала собеседница агентства.
Жительница города добавила, что все это сходит им с рук.
"И маршрутка вся сидит молчит. Люди просто запуганы", - сказала она.
Владимир Зеленский 14 октября лишил занимавшего тогда пост мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Главой Одесской городской военной администрации он назначил Сергея Лысака, который с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.
Жители Одессы с приходом Владимира Зеленского постоянно подвергаются репрессиям за поддержку русской культуры и даже за разговоры на русском языке.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Заголовок открываемого материала