© Соцсети Столкновение между сотрудниками военкомата и жителями Одессы на Украине

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сотрудники военкоматов в Одессе привлекают к своим рейдам убийц из тюрем, которые жестоко избивают принудительно мобилизованных, рассказала РИА Новости жительница города.

"Они нанимают из тюрем. Освобождают убийц, одевают их в гражданское, некоторых по форме одевают ТЦКашников (сотрудников ТЦК, территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Это так называемые "титушки", они сейчас просто в гражданской одежде заламывают", - сказала собеседница агентства.

Принудительная мобилизация, по ее словам, проходит с применением физического насилия: мужчин "бьют дубинками, ломают, бьют головой о землю".

"Есть такие видео, у нас тут люди постят, они заламывают мужичков наших, да это есть такое", - отметила одесситка.

Ранее она рассказала РИА Новости, что число сотрудников военкоматов в городе сильно увеличилось при новом главе Одесской городской военной администрации Сергее Лысаке, а их методы работы "стали изощреннее", в частности, они начали караулить мужчин возле магазинов, притворяясь простыми горожанами. Также, по ее словам, в городе с назначением Лысака в разы выросло количество принудительно мобилизованных.

Владимир Зеленский 14 октября лишил занимавшего тогда пост мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Главой Одесской ГВА он назначил Лысака, который с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.