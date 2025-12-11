МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сотрудники военкоматов в Одессе привлекают к своим рейдам убийц из тюрем, которые жестоко избивают принудительно мобилизованных, рассказала РИА Новости жительница города.
"Они нанимают из тюрем. Освобождают убийц, одевают их в гражданское, некоторых по форме одевают ТЦКашников (сотрудников ТЦК, территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Это так называемые "титушки", они сейчас просто в гражданской одежде заламывают", - сказала собеседница агентства.
Принудительная мобилизация, по ее словам, проходит с применением физического насилия: мужчин "бьют дубинками, ломают, бьют головой о землю".
"Есть такие видео, у нас тут люди постят, они заламывают мужичков наших, да это есть такое", - отметила одесситка.
Ранее она рассказала РИА Новости, что число сотрудников военкоматов в городе сильно увеличилось при новом главе Одесской городской военной администрации Сергее Лысаке, а их методы работы "стали изощреннее", в частности, они начали караулить мужчин возле магазинов, притворяясь простыми горожанами. Также, по ее словам, в городе с назначением Лысака в разы выросло количество принудительно мобилизованных.
Владимир Зеленский 14 октября лишил занимавшего тогда пост мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Главой Одесской ГВА он назначил Лысака, который с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.