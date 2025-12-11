Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска два раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:36 11.12.2025
Украинские войска два раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска два раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, заявило управление администрации главы и правительства республики по вопросам...
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
украина
донецкая народная республика
ВСУ два раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив два боеприпаса

Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска два раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, заявило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) ... Одна вооруженная атака - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на красноармейском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Отмечается, что всего было выпущено два боеприпаса.
По данным управления, поступили сведения о ранении гражданского лица.
В предыдущие сутки было зафиксировано два обстрела.
В Горловке при атаке БПЛА повреждены несколько домов
9 декабря, 23:46
9 декабря, 23:46
 
Заголовок открываемого материала