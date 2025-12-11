Рейтинг@Mail.ru
В штате Вашингтон ввели режим ЧС из-за наводнений
10:14 11.12.2025 (обновлено: 10:19 11.12.2025)
В штате Вашингтон ввели режим ЧС из-за наводнений
В штате Вашингтон ввели режим ЧС из-за наводнений - РИА Новости, 11.12.2025
В штате Вашингтон ввели режим ЧС из-за наводнений
Режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений введен на территории штата Вашингтон в США, объявлено о возможной эвакуации 100 тысяч жителей, сообщил губернатор...
2025-12-11T10:14:00+03:00
2025-12-11T10:19:00+03:00
В штате Вашингтон ввели режим ЧС из-за наводнений

В Вашингтоне ввели режим ЧС и объявили эвакуацию из-за наводнений

Последствия проливных дождей
Последствия проливных дождей - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : соцсети
Последствия проливных дождей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений введен на территории штата Вашингтон в США, объявлено о возможной эвакуации 100 тысяч жителей, сообщил губернатор штата Боб Фергюсон.
"Я только что подписал постановление о вводе режима чрезвычайной ситуации во всем штате в ответ на разрушительные наводнения, произошедшие в нашем штате на этой неделе", - написал губернатор на своей странице в соцсети Х.
Последствия наводнения в Индонезии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 837 человек
5 декабря, 08:35
Как заявил Фергюсон, ввод режима ЧС поможет получить средства из федерального бюджета для покрытия предстоящих расходов и обеспечения безопасности на территории штата.
По его словам, 100 тысяч жителей штата могут быть эвакуированы. По словам чиновника, ситуация в штате нестабильна.
Телеканал ABC во вторник сообщал, что более 9 миллионов американцев находятся в районе возможного наводнения из-за сильных дождей, вызванных явлением атмосферной реки.
По информации телеканала, атмосферная река - стихийное явление, представляющее узкий, длинный коридор концентрированного водяного пара - может появиться в Вашингтоне, Орегоне и Айдахо. Местами ожидается выпадение более 25 сантиметров осадков.
По данным газеты Washington Post, атмосферная река растянется на этой неделе на более чем 11 тысяч километров - от Филиппин до северо-запада тихоокеанского побережья США. Ожидается, что интенсивность этого явления может достичь четвертой или пятой категории из пяти возможных.
Эвакуация жителей после наводнения в пригороде Коломбо, Шри-Ланка. 1 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Число погибших при наводнениях на Шри-Ланке достигло 366 человек
2 декабря, 11:28
 
В мире, Вашингтон (штат), США, Орегон
 
 
