В штате Вашингтон ввели режим ЧС из-за наводнений
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений введен на территории штата Вашингтон в США, объявлено о возможной эвакуации 100 тысяч жителей, сообщил
губернатор штата Боб Фергюсон.
"Я только что подписал постановление о вводе режима чрезвычайной ситуации во всем штате в ответ на разрушительные наводнения, произошедшие в нашем штате на этой неделе", - написал губернатор на своей странице в соцсети Х.
Как заявил Фергюсон, ввод режима ЧС поможет получить средства из федерального бюджета для покрытия предстоящих расходов и обеспечения безопасности на территории штата.
По его словам, 100 тысяч жителей штата могут быть эвакуированы. По словам чиновника, ситуация в штате нестабильна.
Телеканал ABC во вторник сообщал, что более 9 миллионов американцев находятся в районе возможного наводнения из-за сильных дождей, вызванных явлением атмосферной реки.
По информации телеканала, атмосферная река - стихийное явление, представляющее узкий, длинный коридор концентрированного водяного пара - может появиться в Вашингтоне
, Орегоне
и Айдахо
. Местами ожидается выпадение более 25 сантиметров осадков.
По данным газеты Washington Post, атмосферная река растянется на этой неделе на более чем 11 тысяч километров - от Филиппин
до северо-запада тихоокеанского побережья США
. Ожидается, что интенсивность этого явления может достичь четвертой или пятой категории из пяти возможных.