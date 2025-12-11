В штате Вашингтон ввели режим ЧС из-за наводнений

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений введен на территории штата Вашингтон в США, объявлено о возможной эвакуации 100 тысяч жителей, Режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений введен на территории штата Вашингтон в США, объявлено о возможной эвакуации 100 тысяч жителей, сообщил губернатор штата Боб Фергюсон.

"Я только что подписал постановление о вводе режима чрезвычайной ситуации во всем штате в ответ на разрушительные наводнения, произошедшие в нашем штате на этой неделе", - написал губернатор на своей странице в соцсети Х.

Как заявил Фергюсон, ввод режима ЧС поможет получить средства из федерального бюджета для покрытия предстоящих расходов и обеспечения безопасности на территории штата.

По его словам, 100 тысяч жителей штата могут быть эвакуированы. По словам чиновника, ситуация в штате нестабильна.

Телеканал ABC во вторник сообщал, что более 9 миллионов американцев находятся в районе возможного наводнения из-за сильных дождей, вызванных явлением атмосферной реки.

Орегоне и По информации телеканала, атмосферная река - стихийное явление, представляющее узкий, длинный коридор концентрированного водяного пара - может появиться в Вашингтоне Айдахо . Местами ожидается выпадение более 25 сантиметров осадков.