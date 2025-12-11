Ученые нашли способ утилизации отработанных шин в производстве бетона

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Добавление фрагментов отработанных покрышек в бетон может повысить его прочность, установили специалисты Добавление фрагментов отработанных покрышек в бетон может повысить его прочность, установили специалисты ДГТУ в составе международного научного коллектива. Такой подход к утилизации шин позволит снизить нагрузку на окружающую среду и уменьшить площади мусорных полигонов. Результаты представлены в Polymers.

Согласно данным Российского экологического оператора, лишь 5-10 процентов материала из переработанной шины могут быть вновь использованы в производстве новой покрышки. Из отработанной резины производят сантехнические изделия, напольные покрытия, дренажные элементы или асфальтобетонные смеси, однако технология получения этих изделий зачастую трудоемка и затратна, рассказали в Донском государственном техническом университете (ДГТУ).

Специалисты университета совместно с учеными из Азербайджана и Турции предложили альтернативный метод утилизации отработанных шин. Резина и стальные волокна из покрышек могут использоваться при изготовлении функциональных бетонов.

Повышение прочности бетона достигается при добавлении частиц резинового наполнителя определенного размера и стальных волокон в небольшом количестве, рассказал заведующий кафедрой "Строительство уникальных зданий и сооружений" ДГТУ Сергей Стельмах.

Такие добавки (в случае их рациональной дозировки) позволяют повысить прочность бетона на шесть процентов, уточнил он. Увеличение прочности такого материала связано с дополнительным армирующим эффектом стальных волокон из покрышек. Однако чрезмерное их содержание закономерно приводит к снижению положительного эффекта, добавили в ДГТУ.

В настоящее время при введении резиновых добавок в бетон используются дополнительные химические агенты, однако в рамках исследования установлено, что повышение прочности материала может быть достигнуто и без них, сообщили в университете.

Для прогнозирования механических свойств бетона ученые международного коллектива также разработали нейронную сеть. Она строится на основе данных о множестве исследованных составов с резиной и стальными волокнами. Расчет этих характеристик необходим при проектировании строительных конструкций, зданий и сооружений, добавили в вузе.