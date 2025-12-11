Рейтинг@Mail.ru
Британские ВМС заявили об отслеживании российской подлодки - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/nato-2061536543.html
Британские ВМС заявили об отслеживании российской подлодки
Британские ВМС заявили об отслеживании российской подлодки - РИА Новости, 11.12.2025
Британские ВМС заявили об отслеживании российской подлодки
Командование военно-морских сил Великобритании заявило об отслеживании российской подводной лодки в Ла-Манше в ходе скоординированной трехдневной операции с... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T23:05:00+03:00
2025-12-11T23:05:00+03:00
в мире
ла-манш
великобритания
северное море
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970875466_0:148:2809:1728_1920x0_80_0_0_88eff49137c4843e0a43ab428523bd4a.jpg
https://ria.ru/20251026/khili-2050657705.html
ла-манш
великобритания
северное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970875466_153:0:2654:1876_1920x0_80_0_0_d6c2f05ac582bac39c6f84a981d0aeff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ла-манш, великобритания, северное море, нато
В мире, Ла-Манш, Великобритания, Северное море, НАТО
Британские ВМС заявили об отслеживании российской подлодки

Британские ВМС заявили об отслеживании российской подлодки в Ла-Манше

© Фото : UK MOD © Crown copyright 2024Вертолет Merlin Mk4 ВМС Великобритании
Вертолет Merlin Mk4 ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : UK MOD © Crown copyright 2024
Вертолет Merlin Mk4 ВМС Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Командование военно-морских сил Великобритании заявило об отслеживании российской подводной лодки в Ла-Манше в ходе скоординированной трехдневной операции с союзниками по НАТО.
"Специализированный вертолет Merlin и танкер снабжения Tidesurge следили за российской подводной лодкой "Краснодар" и сопровождающим ее буксиром "Алтай", когда они двигались на запад из Северного моря, через Дуврский пролив и в Ла-Манш", - сообщили британские ВМС.
В заявлении утверждается, что экипажи вертолета и танкера были готовы перейти к противолодочным операциям, если бы "Краснодар" погрузился под воду. Как отмечается. российская подводная лодка прошла по Ла-Маншу на поверхности, несмотря на штормовую погоду.
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Министр обороны Британии раскрыл, что Лондон подготовил России
26 октября, 08:55
 
В миреЛа-МаншВеликобританияСеверное мореНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала